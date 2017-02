CACCIA AI MASSONI, GLI ELENCHI CHIESTI DA ROSY BINDI: "VOGLIAMO I NOMI DI QUELLI CHE FANNO AFFARI CON LE MAFIE" - Rosy Bindi, presidente dell'Antimafia parlamentare, ha chiesto gli elenchi dei 23mila iscritti del Grande Oriente d'Italia, la maggiore comunione massonica italiana nata nel 1805, per le inchieste sulla 'ndrangheta. A Reggio Calabria sono state riunite, infatti, cinque inchieste importanti: "Mammasantissima", "Leghion", "Fata Morgana", "Alchimia", "Sistema Reggio". E la procura ha spedito 72 avvisi al termine delle indagini. Dalla commissione è stato sentito il Gran Maestro Stefano Bisi: «Perché chiedono a noi gli elenchi degli iscritti, ma non alla Chiesa o all'amministrazione giudiziaria? Siamo l'ultima palestra di educazione civica rimasta in Italia, perché ci perseguitano ancora?» si interroga, come riporta Il Fatto Quotidiano, che ha realizzato un reportage sui massoni e in particolare sulla sede del Goi a Roma. Rosy Bindi, invece, è dispiaciuta per la mancanza di collaborazione del Grande Oriente d'Italia, ma al tempo stesso è serena perché «la Commissione ha il potere per aggirare la mancanza di collaborazione». Caccia ai massoni da parte dell'Antimafia parlamentare? Rosy Bindi, presidente della Commissione, ha precisato che la caccia riguarda i massoni "deviati", quelli cioè che fanno affari con le mafie. «Facciamo la caccia a coloro che aprono la strada per le infiltrazioni delle mafie» ha precisato la Bindi, come riportato da La Repubblica. Il timore, secondo l'inchiesta dell'Espresso, è che i massoni si nascondino nelle istituzioni politiche e giudiziarie. I Gran Mestri hanno fatto sapere che nelle logge non ci sono magistrati e parlamentari, bensì dipendenti pubblici, militari, professionisti e persino qualche sacerdote.

