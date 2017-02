ELEZIONI FRANCIA 2017/ Marine Le Pen, sassi e proteste al comizio; Front National sotto “assedio” (oggi, 27 febbraio)

ELEZIONI FRANCIA 2017, MARINE LE PEN: SASSI E PROTESTE AL COMIZIO (ULTIME NOTIZIE) - Ancora giorni non semplice per Marine Le Pen, impegnata nella campagna elettorale verso le Elezioni Francia 2017: l’inchiesta sugli incarichi fittizi dei suoi assistenti parlamentari a Strasburgo e poi il suo capo di Gabinetto Frederic Chatillon, indagato per presente irregolarità nelle campagne elettorali del 2014 e del 2015. Il Front National, e più precisamente la donna più “temuta” d’Europa sono del tutto sotto assedio, di media e non solo: ieri in un comizio elettorale a Nantes, Marine Le Pen è stata pesantemente contesta e attaccata da un nutrito gruppo di manifestanti. Come riporta Repubblica, «I pullman con a bordo i sostenitori di Marine Le Pen sono stati attaccati con un fitto lancio di sassi mentre si dirigevano al teatro di Nantes per il comizio della loro leader. Nessuno è rimasto ferito. Gli aggressori, un centinaio di persone a volto coperto, hanno preso a sprangate i bus, bersagliandoli con sassi e vernice». La situazione e il clima generale in Francia, a meno di due mesi dalla grande tornata elettorale che chiamerà l’Europa ad un altro grande esame paragonabile alla Brexit dell’Inghilterra, specie se dovesse vincere l’antieuropeista Marine. Proprio la figlia di Le Pen non ha abbassato i toni nel suo comizio successivo, ribadendo «Riporteremo i clandestini al di là di una frontiera che esiste veramente. Ripristineremo le frontiere nazionali! I francesi non ne possono più dell'immigrazione di massa, legale e illegale, incontrollata, sotto tutti i governi». Sul clima che invece accompagna questi ultimi giorni della leader del Front National, ha parlato il direttore della sua campagna elettorale, David Rachline: «clima antidemocratico grave e preoccupante all'approssimarsi delle elezioni presidenziali».

ELEZIONI FRANCIA 2017, PREMIER CAZENEUVE, CAMPAGNA ANTI-LEPENISTA (ULTIME NOTIZIE) - Mentre la favorita alle Elezioni Francia 2017 Marine Le Pen deve subire le tante proteste dai media e dai cittadini che non vedono di buon occhio le intenzioni della candidata all'Eliseo, anche le fazioni opposte che cercano di condurre la campagna a sostegno degli altri candidati provano ad alzare la voce. Su tutti in questo weekend a Parigi hanno fatto clamore le parole del primo ministro (Partito Socialista) Bernard Cazeneuve, che in una intervista a Journal du Dimanche ha attaccato senza molti fronzoli la leader del Front National, «La mia responsabilità è fare il possibile per dimostrare ai francesi che le proposte del Front National sono dei vicoli ciechi celati da menzogne. Per quanto riguarda la questione della lotta contro il terrorismo il Front National si è opposto tutte le misure che sono state adottate per proteggere il paese, comprese le leggi anti-terrorismo, la legge sull'intelligence e contro la creazione di un registro europeo dei passeggeri aerei». Secondo Cazeneuve alle prossime elezioni i cittadini francesi dovranno stare molto attenti alle possibili conseguenze "irreparabili, disastrose soprattutto per i cittadini più vulnerabili". La giusta richiesta alla Le Pen di moderare i toni dello scontro divenuto forse tropo aspro in questi giorni, non può però valere solo in un senso: probabilmente affermare, «dimostrerò che il voto al Front National sia una scelta mortale» non è esattamente il modo migliore per abbassare i toni e permettere un dialogo politico.

