SCENARIO/ Renzi accusa D'Alema, basta per ricominciare?

Matteo Renzi ricompare, dopo la trasferta americana, in televisione, ieri sera alla trasmissione di Fabio Fazio, e conversando con Il Messaggero. Non ci sono grandi colpi di scena, in questa riapparizione sui media italiani.

Fazio è notoriamente "garbatissimo" e anche Il Messaggero sembra che si intrattenga a parlare più con un turista, non tanto con il personaggio che per mille giorni ha guidato il Paese da Palazzo Chigi, alimentando grandi speranze, per poi perdere il referendum costituzionale clamorosamente il 4 dicembre scorso. E oggi, ancora protagonista, pronto a subire i contraccolpi che si vedono nel Partito democratico, da cui si è dimesso da segretario pochi giorni fa e dove si prepara a un nuovo congresso, quello che dovrebbe poi portare alle elezioni politiche, con una data però molto incerta. Mentre si vede che Renzi ha molta fretta.

Ci sono due concetti di Matteo Renzi che escono in modo abbastanza nuovo e chiaro, quasi in maniera perentoria. Il primo è quando Fabio Fazio gli chiede un giudizio sulla scissione.

L'aria di apparire sereno che Renzi si sforza di far vedere, pur restando un po' troppo nervoso su una poltroncina, è sintetizzata in una risposta netta. Spiega l'ex segretario del Pd: "Sono molto addolorato di quello che è avvenuto, anche se mi sembra che fosse tutto scritto da tempo, tutto preparato da tanto tempo". E naturalmente salta fuori il nome del playmaker indiscusso di tutta la vicenda "scissione" o comunque lenta emorragia del Pd. Renzi lo dice senza alcuna reticenza e senza peli sulla lingua: è stata un'operazione condotta e preparata da molto tempo. Realizzata da Massimo D'Alema.

L'ex segretario ed ex presidente del Consiglio aggiunge: non hanno mai digerito la mia presenza, che uno come me prendesse il posto che "doveva spettare a loro". E' come se mi avessero trattato come un rospo che non potevano digerire.

Alla fine della mezz'oretta di colloquio della trasmissione, che sta a cavallo tra l'intrattenimento e un'autoreferenziale competenza su tutto e tutti, Renzi insiste su un altro concetto: quello che occorre fare politica non contro qualcuno, ma insieme, per ottenere un futuro per l'Italia. In pratica il messaggio è: adesso che non ci sono più "guastatori", prepariamoci a ricostruire un'unità reale che realizzi quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. E' un ottimista inguaribile.

Francamente, il resto dell'intervista condotta da Fazio e anche le cose dette al Messaggero non hanno portato grandi novità. Forse rileggendo il testo con cura, stanotte e domani, si riuscirà a "pescare" importantissime allusioni oppure verità nascoste o ancora messaggi trasversali. Ma a prima vista. c'è stata una sorta di "rosario" di cose dette e ripetute da mesi se non da anni.