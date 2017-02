SONDAGGI/ Ultime notizie, 27 febbraio: Pd, dopo la scissione gli elettori voterebbero ancora dem?

SONDAGGI ELETTORALI E SCISSIONE PD: GLI ELETTORI RIMARRANNO FEDELI? (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Nel weekend i sondaggi e le analisi politiche hanno dovuto assistere al concretizzarsi della scissione del maggior partito del Paese, il PD: è nato Dp (ok, la fantasia non è proprio di quelle incredibili) e ora cosa succederà nei prossimi scenari elettorali? La domanda dei sondaggi politici di questo periodo, dopo una prima rilevazione su cosa si possa pensare della scissione del principale partito del Paese, il Pd, inevitabilmente finisce su: «ma lei, caro elettore, lo voterebbe ancora il Pd dopo quanto successo?». E la “risposta” clamorosa a suo modo è: “senz’altro”. Ci siamo permessi di inventare questo dialogo immaginario tra l’elettore e il sondaggista, ma esprime al meglio quanto i risultati degli ultimi sondaggi politici di Tecnè mostrano questa mattina. Agli elettori dem è stato chiesto se il voto al Partito Democratico alle prossime elezioni arriverà nonostante la scissione della minoranza di Rossi, Speranza e Bersani (oltre al “sempiterno” D’Alema). La risposta è eloquente e farà sorridere Renzi: il 70,2% decide comunque di votare Pd, con questa distribuzione territoriale. Al nord ovest 7’,4% per il Pd, 29,6% per la minoranza, Nord Est fa invece meglio il partito che tiene il 79,3% dei voti, contro il 20,7% degli scissionisti. Meno bene il mezzogiorno che storicamente è meno avvezzo al Pd, con il 64,5% che tiene, contro un 35,5% dei bersaniani; al centro invece il 71,2% è ancora con Renzi e Orlando, mentre il 28,8% è con D’Alema.

SONDAGGI ELETTORALI E LEADER INTERNAZIONALI: DRAGHI IL PIÙ STIMATO (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Come spesso accade, non solo i sondaggi ma l’intera politica italiana vive riflessa quasi sempre sulle proprie vicende interne, magari non considerano fenomeni mondiali o europei che potrebbero alle volte invece servire per spiegare il perché di alcune nostre problematiche, specie in campo economico. I sondaggi prodotti da Index Research in questo mese di febbraio, mostrano il gradimento per i leader internazionali che più stanno determinando gli sviluppi e gli scenari del prossimo futuro politico e sociale; ebbene, per gli elettori italiani il più gradito di tutti (a conferma del maggiore interesse per vicende o personaggi italici, ndr) è Mario Draghi con il 47% del favore, mentre la peggior indicazione di fiducia arriva per Angela Merkel, cancelliera tedesca, che piace al solo 12%, con l’84% degli sfavori. A sorpresa, anche Marine Le Pen massima rappresentante della politica anti-europeista, viene vista con poca fiducia (piace solo al 12% degli elettori italiani): pro Europa e anti Europa, in tutti e due i casi i sondaggi vedono le massime esponenti di questi due “mondi” in totale mancanza di fiducia. Bene invece Trump, nonostante tutta la campagna dei media anti-presidente Usa, piace al 31%, mentre Putin scende al 25% di gradimento.

