DIETRO LE QUINTE/ Quel ricatto di Renzi (via Fazio) a Gentiloni sul voto

Renzi accusa D'Alema di essere il regista della scissione del Pd; Bersani dice che la colpa è di Renzi. Nel frattempo, secondo Peppino Caldarola, non deve sfuggire quanto l'ex premier ha detto in tv a "Che tempo che fa": "Le elezioni sono previste nel 2018, se Gentiloni vorrà votare prima lo deciderà lui". Una dichiarazione della quale l'ex direttore de l'Unità ha una personale chiave di lettura.

Caldarola, cominciamo dal congresso. Quali chance possono avere due personalità come Emiliano e Orlando?

I margini sono diversi nelle due procedure congressuali. Una è quella degli iscritti, il cui tesseramento finisce domani (oggi, ndr). In questo caso è facile immaginare che chi controlla l'organizzazione abbia fatto più tessere. Inoltre Franceschini e Delrio sono stati molto attivi in periferia, idem per Emiliano in Puglia.

E Orlando?

E' più in difficoltà: poteva contare sugli iscritti di sinistra, ma se questi se ne vanno la faccenda si complica.

E alle primarie?

Le primarie sulla terna di candidati alla leadership sono più un voto di opinione e come tali favoriscono Renzi. Tutto sta a vedere se, come e in che misura la sua immagine di leader risulterà usurata. Parlarne è prematuro, ma se ci fosse una svolta sarebbe clamoroso.

Però lei nel suo blog "Mambo" scrive che Renzi politicamente ha chiuso.

Se non ci limitiamo al congresso, sì, e lo dico sulla base di due semplici considerazioni. La prima è che nella logica proporzionale la qualità di un leader è la capacità di fare coalizioni; ma se questo leader non sa tenere insieme il suo partito, come fa a unirsi ad altri? La seconda è che Renzi continua a non proporre nulla di nuovo. I suoi elettori lo voteranno per ragioni di fedeltà, ma se dovessero cambiare idea la partita di Emiliano e Orlando diventerebbe interessante. Non tanto ai fini di un'improbabile vittoria, ma perché potrebbero impedire a Renzi di superare il 50 per cento del consenso.

La nuova formazione, Democratici e progressisti - Articolo 1 (Dp) ha subito avanzato una ricetta non molto accattivante: Imu e patrimoniale.

L'Imu va differenziata: prime case da una parte e proprietari con due, tre o quattro case dall'altra. Anche la patrimoniale è un tema ricorrente, sia a sinistra sia nel centrodestra. Non è necessariamente punitiva: in presenza di un piano serio da un milione di posti di lavoro, per esempio, il suo finanziamento via imposta patrimoniale sarebbe sensato.

A Dp Renzi ha risposto domenica sul Messaggero, lanciando un nuovo welfare basato sul lavoro (non sul reddito) di cittadinanza.

Purtroppo non è andato oltre e non ci ha detto in che cosa consiste. Il punto su cui tutti si stanno arrabattando è abbastanza semplice ed è fatto di due questioni di fondo. La prima: quanta parte del Pil, anche aumentando il debito, può essere destinata alla creazione di nuovo lavoro e con ciò all'aumento del Pil?

E la seconda?