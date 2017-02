SONDAGGI FRANCIA 2017 ELEZIONI PRESIDENZIALI, INTENZIONI DI VOTO: MARINE LE PEN IN TESTA, MA AL BALLOTTAGGIO...(OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi sulle elezioni presidenziali di Francia 2017 tratteggiano un quadro della situazione ancora lungi dall'essere ben definito. Per quanto riguarda le intenzioni di voto degli elettori al primo turno, secondo un'analisi pubblicata da Le Figaro lo scorso 25 febbraio, la candidata con maggiori possibilità di arrivare al ballottaggio è Marine Le Pen. La guida del Front National, a dispetto degli scandali giudiziari che hanno visto coinvolta lei e il suo staff, è accreditata del 27% delle preferenze (in rialzo del 2% rispetto all'ultima rilevazione). Alle sue spalle, con il 25% dei voti (+4%) si troverebbe Emmanuel Macron, leader centrista di En Marche!, gradito ai moderati di centrosinistra e di centrodestra. Il repubblicano Francois Fillon, indagato per lo scandalo denominato dalla stampa Penelopegate, nonostante il rinnovato sostegno di Sarkozy, è fermo al 20%, mentre il socialista Benoit Hamon paga le colpe dell'accoppiata Hollande-Valls con un misero 14%. Ma come si modificheranno i valori in campo una volta al ballottaggio? Ammettendo che i sondaggi di Le Figaro fossero azzeccati, la presidenza francese verrebbe contesa da Marine Le Pen e Emmanuel Macron. A trionfare, secondo i sondaggi, sarebbe proprio l'ex Ministro dell'Economia, dell'Industria e del Digitale, premiato dal 58% dei francesi a fronte del 42% che si affiderebbe a madame Le Pen. La guida del Front National uscirebbe sconfitta anche da un confronto tutto interno al centrodestra con Francois Fillon. Nel caso in cui il leader dei Les Republicains riuscisse miracolosamente ad arrivare al ballottaggio, infatti, sarebbe proprio lui ad essere indicato come successore di Hollande dalla maggioranza dei francesi, che lo premierebbero con il 55% dei voti contro il 45% della Le Pen. Insomma, il dato che emerge è abbastanza evidente: il Front National ha la base di voti "certi" più larga dell'intero panorama politico francese, ma con il sistema elettorale del doppio turno la presidenza francese rischia di restare, a meno di miracoli, una vera e propria chimera. (Dario D'Angelo)

© Riproduzione Riservata.