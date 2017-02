Sondaggi/ Ultime notizie, 28 febbraio: fiducia leader Pd, Emiliano ‘straccia’ Renzi e D’Alema

SONDAGGI ELETTORALI FIDUCIA LEADER PD, EMILIANO STRACCIA TUTTI (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Matteo Renzi, Andrea Orlando e Massimo D’Alema: nei sondaggi elettorali e politici prodotti da Istituto Piepoli Michele Emiliano risulta ufficialmente il più “fidato” stracciando una nutrita rosa di nomi e leader dem come quelli qui sopra. Nei sondaggi infatti prodotti in questi giorni di profonda lite e scissione all’interno del Partito Democratico, i leader e la loro fiducia negli elettori è calata e cresciuta a seconda dei personaggi: di certo Matteo Renzi tiene “botta” ma cala inesorabilmente nel periodo più difficile della sua pur breve vita politica. Il 56% degli italiani dichiara in questo sondaggio come Michele Emiliano sia il primo leader dem con piena fiducia di questo ultimo periodo; con il 53% segue a ruota Sergio Chiamparino, ai margini della discussione dem in questi ultimi mesi. Al terzo posto, a pari merito, Giuseppa Sala (sindaco di Milano), Enrico Rossi e Andrea Orlando anche se detto che nell’incrociare i dati con l’onice di conoscenza del tal leader, si scopre come Rossi è assolutamente il meno conosciuto e considerato dagli elettori intervistati dall’Istituto Piepoli. Ecco poi Matteo Renzi, al 41% e in netto calo rispetto ai due prossimi avversari al Congresso dem, Orlando e Emiliano: dietro solo Gianni Cuperlo, al 35%, e Massimo D’Alema che dopo la scissione e la formazione di Dp ha perso come previsto grossa rispettabilità e fiducia nella massa degli elettori (all’ultimo posto con il 20% di incide fiducia).

SONDAGGI ELETTORALI E CAOS VIRGINIA RAGGI: È TUTTO UN COMPLOTTO? (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - I sondaggi politici in questi ultimi tempi hanno “aperto” un canale del tutto privilegiato sulla situazione assai particolare che coinvolge la città di Roma. Dopo le convulse elezioni nella scorsa primavera e dopo la vittoria storia del sindaco Virginia Raggi con una giunta tutta grillina, i problemi non solo sono arrivati prima di quanto previsto ma sono anche esplosi in un caos difficilmente spiegabile o prevedibile. Le tre indagini a carico del sindaco, la giunta che ha perso molti pezzi in pochi mesi e ora la questione stadio della Roma che ha sfibrato per settimane fino per fortuna all’accordo che fa respirare la sindaca M5s. Secondo i sondaggi politici espressi da Ipsos, quali sono i reali motivi di tutta questa situazione nella Capitale? È stato chiesto agli elettori proprio questa domanda, con le tre possibilità di risposte che non danno adito a fraintendimenti: è inadeguata come sindaco, è vittima di una campagna di discredito politico e mediatico, non so/non voglio parlare. Se per il punto 3 un buona fetta l’ha scelta come risposta, il 12% degli italiani sondati, vince seppur di poco l’incapacità e inadeguatezza implicita del sindaco Raggi. Con il 45% gli italiani ritengono l’avvocatessa grillina incapace per quel ruolo e da qui deriverebbero tuti i guai intenti della giunta; il 43% invece sposa la tesi di Grillo e Di Maio, ovvero che attorno alla Raggi vi sia un complotto di discredito che punta a far cadere l’incarico più importante del Movimento 5 Stelle ad oggi in Italia.

