SCENARIO/ Caldarola: si vota nel 2018 e Gentiloni molla Renzi

Continua lo scontro nel Pd. Renzi insiste sull'election day a giugno ma non sa come ottenerlo e apre alle primarie; Bersani sfida il segretario pensando a un nuovo Ulivo e D'Alema tesse la sua tela a sinistra. A fare da sfondo, il confronto politico, in continuo movimento eppure al massimo dell'immobilità, sulla legge elettorale. Peppino Caldarola, uomo di sinistra, opinionista ed ex direttore de l'Unità, esorta a non lasciarsi fuorviare dalle dichiarazioni e dalle formule elettorali e a concentrarsi sui personaggi della vicenda. "Renzi parte da due presupposti. Il primo è che non sarà lui a vincere la partita. Questo ormai lo sa benissimo. Ma se la perde lui, la devono perdere anche gli altri, ed è determinato a fare di tutto perché questo accada".

E il secondo?

Tutti dicono che cambia il sistema politico, che finisce il maggioritario, che tornano i partiti e via dicendo. Ma lui ha un'altra idea. Si torna ai partiti? Non proprio: ai partiti sì, ma di leadership. Qualcosa di diverso rispetto a ciò che pensano a sinistra; un partito alla Grillo, che va su tutti i territori e là, grazie al carisma del leader, raccoglie consensi.

Una concezione di partito ampiamente confermata negli States e in Europa.

Sì. Chi ve lo ha detto che si esce da questo sistema politico con i partiti tradizionali di sinistra o di destra? Guardate Trump, e perfino la Le Pen. Cari Bersani e D'Alema, davanti a Grillo e Salvini il vostro partito di sinistra è fuori gioco. Invece potrebbe essere in gioco un mio partito.

Con quali contenuti?

Qui arrivano i problemi. A mio avviso tutta la tematica del blairismo e della terza via è esaurita, ma Renzi potrebbe partire dalla convinzione — propria di persone come Romano Prodi, Andrea Romano, Michele Salvati — che sarà quell'idea a reimporsi dopo il "buio" di questi anni.

Non scommetterebbero su un fallimento storico?

Secondo me sì: il fatto è che i grandi temi della crisi sociale sono estranei alla cultura di Renzi. Sono invece paradossalmente presenti in modo abbondante sia a destra che a sinistra: in questo Trump e Sanders si toccano. Mentre il sistema che Renzi auspica, quando ha comandato il mondo, è andato a sbattere.

Il Pd c'è ancora?

Il Pd è ormai una fictio iuris. Renzi e i suoi avversari pensano rispettivamente di prendere il Pd e di sbattere fuori gli altri (Renzi) o di ridurre Renzi a una componente minoritaria (Bersani e D'Alema). La rottura c'è perché il "popolo del Pd" si è già scisso. Una parte non vota più, chi è rimasto si è messo o la maglietta di Renzi oppure quella di Emiliano e D'Alema. E nessuno ha intenzione di togliersela.

Dunque parlare di scissione o non scissione…