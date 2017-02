SONDAGGI/ Elettorali e politici oggi, 3 febbraio 2017: gli italiani vogliono subito il voto (ultime notizie)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: ITALIANI FAVOREVOLI AL VOTO ANTICIPATO (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Elezioni anticipate? Secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici sì. Gli italiani infatti sarebbero favorevoli ad andare al voto subito e non a fine legislatura. E' questo uno dei risultati della rilevazione effettuata dall'Istituto Piepoli per Sky TG24 lo scorso 30 gennaio. Al campione di elettori è stato chiesto in questi ultimi sondaggi elettorali e politici di indicare se preferirebbero elezioni subito oppure continuare con il nuovo governo Gentiloni fino alla primavera 2018. La maggioranza degli elettori, il 54%, è favorevole ad andare subito al voto mentre il 36% vuole che l'Esecutivo prosegua fino al termine della legislatura. Il 10% degli italiani è infine senza un'opinione a riguardo. Questi ultimi sondaggi elettorali e politici rispecchiano l'attuale dibattito politico che si è aperto proprio sul voto dopo la sentenza della Consulta dello scorso 24 gennaio: la Corte Costituzionale, riguardo alla legge elettorale, l'Italicum, ha bocciato i ballottaggi mantenendo il premio di maggioranza per chi supera la soglia del 40% dei voti.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: PD IN TESTA ANCHE SE IN CALO DI CONSENSI (OGGI, 3 FEBBRAIO 2017) - Il Partito Democratico, in base agli ultimi sondaggi elettorali e politici, resta il primo partito nelle preferenze degli italiani, al 32%, anche se perde mezzo punto percentuale. Sono questi infatti i risultati della rilevazione condotta dall'Istituto Piepoli e riportati da Termometropolitico. Secondo l'Istituto di ricerca non ci sono quindi grandi movimenti tra i partiti politici al vertice: le intenzioni di voto degli elettori indicano infatti il Pd al primo posto e il Movimento 5 Stelle al secondo al 27%. La differenza tra i primi due partiti, indicata da questi ultimi sondaggi elettorali e politici, è dunque di 5 punti percentuali, nonostante il calo del Partito Democratico e la situazione stabile del M5s. Per quanto riguarda il Centrodestra è registrato un calo delle preferenze per Forza Italia, Fratelli d’Italia, e i partiti minori: tutti fanno segnare -0,5%. Forza Italia si attesta al 10,5% e Fratelli d'Italia al 4,5%. La Lega Nord è invece in recupero e raggiunge l'11,5%. Infine il Nuovo Centro Destra raccoglie il 3,5% delle intenzioni di voto.

