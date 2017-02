SPILLO/ "Camera e Senato omogenei? Nella Costituzione non c'è scritto…"

La maggior parte dei commenti seguiti al comunicato della Corte costituzionale sull'Italicum insiste a mettere in evidenza che la Corte avrebbe prodotto una doppia legge elettorale inapplicabile.

Un po' di serenità e di onestà non farebbe male.

Intanto va detto che è il Parlamento che, avventuristicamente, aveva approvato una legge elettorale in base alla (quasi) certezza che la riforma costituzionale sarebbe stata approvata dal referendum.

Infatti l'anomalia politica dell'Italicum derivava dal fatto che era stato pensato (male) per un sistema bicamerale non paritario e, per di più, per molti aspetti assurdo.

Insistere nel lamento che i giudici non devono fare le leggi elettorali è fuori luogo, perché non è questo che ha fatto la Corte costituzionale. La Corte non ha prodotto una nuova legge elettorale, ma si è soltanto mantenuta strettamente nei confini segnati dai principi della sentenza n. 1 del 2014 sul Porcellum. Quella fu in effetti una sentenza storica, non questa del 24 gennaio che semplicemente la conferma, seppure con la variante pur importante, ma di immediato interesse prevalentemente per i giuristi, per cui le nuove leggi elettorali potranno essere oggetto di giudizio e di eventuale incidente di costituzionalità prima della loro concreta applicazione.

Ma, tornando al punto, la Corte costituzionale — ora come nel 2014 — non si è per nulla sostituita al Parlamento per le seguenti semplici ragioni.

Innanzitutto il Parlamento era a conoscenza dei principi sanciti dalla sentenza del 2014 e se ha fatto come se non ci fossero è la politica che ha violato la Costituzione e non la Corte che ha voluto sostituirsi. In secondo luogo è doveroso considerare che le illegittimità preannunciate dalla Corte (premio di maggioranza al ballottaggio senza soglia soprattutto e, in parte, capilista pluricandidati con opzione discrezionalmente assoluta dei collegi da liberare) sarebbero state quasi sicuramente rilevate a prescindere dalla questione del bicameralismo paritario o meno.

L'illegittimità di quei due punti era indipendente dall'esito del referendum.

Anche chi scrive ha sostenuto con convinzione che con la sconfitta referendaria della riforma costituzionale (e quindi della parte più importante e cioè della riforma dell'art. 70 Cost.) era da considerarsi caduta la premessa per l'esistenza stessa dell'Italicum, ma con la consapevolezza che questo era un argomento principalmente politico e solo secondariamente giuridico.

Il bicameralismo paritario, ossia l'omogeneità funzionale tra le due Camere, non deve comportare affatto e tanto meno garantire l'assurdità dell'automatica conseguenza dell'omogeneità politica delle due assemblee; la legge elettorale non ha di per sé come unico scopo quello di garantire l'omogeneità politica tra le Camere. Omogeneità funzionale dei due sistemi elettorali quindi non può essere confusa o scambiata con identità. Se due Camere hanno le stesse funzioni, omogeneità funzionale dei sistemi elettorali comporta innanzitutto che entrambe devono essere elette a suffragio universale e non che devono garantire identità di maggioranza politica.