VIRGINIA RAGGI / Procura Roma e dossier: Marra e polizza vita di Romeo, tutti i guai del sindaco (M5s news, 3 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, DOSSIER PROCURA: TUTTI I GUAI DEL SINDACO (M5S NEWS) - Virginia Raggi e la Procura di Roma: ieri l’interrogatorio fiume del sindaco M5s sul caso nomine e sulle accuse di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio ha tenuto banco in Campidoglio e in tutto il Movimento 5 Stelle che per una giornata non ha rilasciato nessuna dichiarazione nei suoi membri più importanti. ancora non è filtrato nulla dall’interrogatorio, anche se pare che i pm abbiano rivolto non solo domande sulla questione Marra e sulla nomina del fratello Renato, ma anche su tutti gli altri “dossier” aperti contro i presunti nemici interni al sindaco M5s in questi mesi di governo della Capitale. Emerge infatti sempre di più una “cricca”, così definita dalle opposizioni, che comprendere Salvatore Romeo, Daniele Frongia, Raffaele Marra e proprio Virginia Raggi. I problemi in campo son infatti molteplici: prima la vicenda Muraro e De Vito, con i due presunti dossier preparati da Marra contro i membri della giunta M5s, prima delle loro dimissioni; poi la novità del giorno ieri pomeriggio, ovvero la polizza a vita di Salvatore Romeo da 30mila euro intestata alla beneficiaria sindaca di Roma. Se fosse infatti verificato, la sindaca rischia di essere accusata di aver promosso a capo della segreteria quel Romeo che solo qualche mese prima le intestava di colpo la sua polizza assicurativa (resta da capire ancora se tale vicenda sia reale o se sia solo frutto delle “bufale” che purtroppo spesso girano anche in ambiti politici). «Ogni giorno emergono aspetti oltremodo inquietanti su Virginia Raggi, sulla sua Giunta e sulle nomine effettuate - dichiara la senatrice del Pd Monica Cirinnà intervenendo in Aula a palazzo Madama - Ora spunterebbe una polizza vita da 30 mila euro di Romeo intestata alla sindaca, la stessa che poco dopo gli ha triplicato lo stipendio. Una cosa stupefacente, gravissima se confermata. Un nuovo indicibile segreto su cui ora è indispensabile fare luce».

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, DOSSIER CASO MARRA: IL PROBLEMA DE VITO (M5S NEWS) - È il cosiddetto Dossier Raggi a preoccupare non solo il sindaco della Capitale, in vista del suo interrogatorio per il caso Marra, ma anche lo stato maggiore del M5s ora rischia grosso. Secondo quanto riportato da Stampa e Fatto Quotidiano, Il 28 dicembre 2015 gli allora consiglieri Raggi, Daniele Frongia ed Enrico Stefàno, in una riunione con i consiglieri municipali M5S, accusano De Vito di abuso d' ufficio. «Siamo nei mesi precedenti alle primarie per scegliere il candidato di Roma e già si sa che sarà una sfida a due tra Raggi e De Vito. La questione arriva ai vertici del M5S. Il 7 gennaio 2016 ha luogo un' altra riunione: questa volta, oltre a De Vito, sono presenti anche Lombardi, Di Battista, Carla Ruocco, Paola Taverna, due dei quali esponenti del direttorio nazionale, oltre ai responsabili della comunicazione Rocco Casalino e Ilaria Loquenzi», si legge nel report dei colleghi della Stampa. La cordata responsabile delle accuse viene duramente ripresa da Alessandro Di Battista che tenta così di difendere De Vito, volendo sapere da dove avevano avuto la soffiata del Dossier; quello che però succede in seguito fa tremare il Movimento 5 Stelle. Pare infatti che Raffaele Marra e Salvatore Romeo (con Raggi e Frongia protagonisti della famosa chat “quattro amici al bar”) abbiano fornito il materiale. Nello specifico De Vito sospetta di un dirigente vicino a Romeo; quando però chiede al Movimento 5 Stelle di intervenire in sua difesa, De Vito pare si senta rispondere da Lombardia e Di Battista, «facciamolo per il bene del Movimento, stoppiamo tutto». Ecco il passaggio incriminato, riportato ancora da la Stampa: «Per De Vito, sconfitto alle primarie e divenuto presidente dell'assemblea capitolina, uno smacco unito alla delusione nei confronti di Di Battista: “Sì mi ha difeso - confiderà in seguito - ma poi anche lui ha coperto tutto”».

© Riproduzione Riservata.