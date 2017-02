Sondaggi / Elettorali e Politici oggi, 4 febbraio 2017: Pd ancora sopra il 30% (ultime notizie)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: IL PD SOPRA IL 30% (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Il Partito Democratico, secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici, mantiene stabile la sua posizione al primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani. E' questo infatti uno dei risultati della media dei sondaggi, pubblicata da Termometropolitico, in base alle rilevazioni effettuate dai vari Istituti di ricerca nella settimana successiva alla decisione della Consulta sull'Italicum. Non sembra quindi essere cambiato lo scenario politico dal punto di vista delle preferenze degli elettori dopo che la Corte Costituzionale ha stabilito la possibilità di andare al voto con l'attuale legge elettorale, bocciando il ballottaggio ma mantenendo il premio di maggioranza per chi supera la soglia del 40% dei voti. Il Partito Democratico fa ancora registrare oltre il 30% delle intenzioni di voto e il Movimento 5 Stelle resta al secondo posto con il 27.4% delle preferenze. Nella media degli ultimi sondaggi elettorali e politici la Lega Nord e Forza Italia continuano il loro testa a testa e si attestano tra l’11% e il 13% delle preferenze degli elettori. Fratelli d’Italia fa segnare invece un calo nelle intenzioni di voto rispetto a qualche settimana. Sinistra Italiana e Nuovo Centro Destra restano appena sopra la soglia del 3% delle preferenze.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GLI ITALIANI BOCCIANO L'ITALICUM (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno chiesto agli italiani la loro opinione sulla legge elettorale. La Corte Costituzionale ha confermato il premio di maggioranza per il partito che supera la soglia del 40% dei voti mentre ha bocciato i ballottaggi mantenendo. Ma che cosa ne pensano gli elettori dell'Italicum? Lo ha chiesto a un campione di italiani l'Istituto Piepoli che ha effettuato questi sondaggi per Sky TG24 lo scorso 30 gennaio. Com’è noto la legge elettorale Italicum prevede un sistema proporzionale con forte premio di maggioranza per chi raggiunge il 40% delle preferenze, soglie di sbarramento per i partiti più piccoli e liste di candidati in parte bloccate in parte eleggibili con le preferenze. Agli elettori è stato quindi chiesto se approvano o meno questa legge elettorale. E la maggioranza degli italiani ha risposto di no: ha infatti espresso un parere contrario il 49% degli intervistati. Il 39% degli elettori approva invece l'Italicum così corretto. Infine, questi sondaggi elettorali e politici segnalano che il restate 12% non ha espresso alcuna opinione riguardo la legge elettorale.

