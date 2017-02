Virginia Raggi / Roma, polizze Salvatore Romeo: il sindaco, “ho pensato alle dimissioni” (M5s news, 4 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI & SALVATORE ROMEO: “HO PENSATO ALLE DIMISSIONI” (M5S NEWS) - Virginia Raggi in piena bufera politica per le indagini a suo carico e dopo le clamorose polizze a vita intestate a lei dal suo uomo di fiducia in Campidoglio, Salvatore Romeo, ieri è andata ospite a Bersaglio Mobile di Enrico Mentana su La7. Un lungo confronto che ha visto il sindaco di Roma da un lato provata dalle tante ore sotto interrogatorio dalla procura di Roma sul caso Marra e dall’altra comunque in grado di respingere le varie accuse e provare ad andare avanti. Le difficoltà sono tante, anche perché l’impressione è quanto contenuto nelle “chat” con Marra, Frongia e Romeo non sia ancora del tutto uscito. Quanto basta comunque per far pensare alla sindaca di ritirarsi dalla vita politica con dimissioni clamorose: «Credo che le difficoltà che abbiamo affrontato in questi mesi avrebbero sfiancato un toro. Non posso dire di non averci pensato (alle dimissioni, ndr). Ma i romani hanno votato e il progetto che i romani hanno scelto merita rispetto».

Davanti al direttore di La7 il sindaco ha poi espresso numerosi commenti sull’intera vicenda giudiziaria ancora agli inizi: «Delle persone che non hanno legami politici, parenti, padrini, entrano in un rapporto umano con delle persone che conosci da molto tempo. Questo è il motivo per cui mi fidai di Romeo. E' stata la proprietà transitiva. Per avermi presentato Marra Romeo era molto mortificato, perché nemmeno lui si aspettava una cosa del genere». Virginia Raggi respinge anche tutte le accuse arrivate in questi mesi su presunti legami con Cesare Previti: «Siamo a un tiro alla cordicella su Previti, credevo di aver spiegato tutto. Le darò una risposta che ho imparato a dare in queste ore: per quanto ne so, lo escludo". Se c'è stato un legame tra Previti, Marra e Romeo, "tendo ad escluderlo. Ma quello che fanno le persone nella loro vita personale non siamo tenuti a saperlo».

VIRGINIA RAGGI & SALVATORE ROMEO: IL CAOS DELLE POLIZZE A VITA (M5S NEWS) - Le polizze a vita intestate a Virginia Raggi sono diventate in un solo giorno il caso politico per eccellenza: nessuna rilevanza penale o giudiziaria (finora almeno) ma polemiche a non finire che rafforzano le tesi delle opposizioni in Campidoglio per cui il “raggio magico” Frongia, Marra e Romeo influirebbero e non poco nelle scelte politiche della sindaca di Roma. «Io voglio credere alla buonafede, credo abbia commesso una grande leggerezza», ha detto il primo cittadino M5s ieri davanti ad Enrico Mentana. Poche ore prima su Facebook, la stessa Raggi aveva anche spiegato nel dettagli quanto ripetuto davanti ai magistrati che 24 prima l’avevano interrogatorio in Procura. «Per quanto riguarda le polizze assicurative ho spiegato ai magistrati che non ne sapevo nulla, nè potevo saperlo visto che si tratta di polizze da investimento che non presuppongono la firma del beneficiario e soprattutto secondo la stessa procura "non costituirebbero fatto penalmente rilevante in quanto non emergerebbe un'utilità corruttiva."Non ho ricevuto un solo euro e sto valutando con i miei Avvocati di querelare chiunque in queste ore - anche sui giornali - inventi o ipotizzi che io possa aver ricevuto un vantaggio da questa operazione, a me totalmente ignota sino a ieri pomeriggio».

Salvatore Romeo si è scusato, con il sindaco che gli ha anche chiesto di cambiare ufficialmente il beneficiario della doppia polizza a vita intestata al momento a Virginia Raggi. Come ha riportato ancora il Fatto Quotidiano ieri pomeriggio, sarebbero infatti due, e non una, le polizze che Romeo nel gennaio 2016 ha intestato a Virginia Raggi, dal valore totale di 39mila euro. Il fatto ancora più strano rileva come “una relazione con la Raggi” il motivo scritto nella causale; quando però durante l’interrogatorio di ieri, i pm hanno chiesto conto di quella notazione all’attuale sindaco della Capitale, «lei ha risposto ridendo e negando qualunque rapporto sentimentale con il funzionario del Campidoglio diventato, dopo la vittoria grillina alle amministrative del 2016, il capo della sua segreteria», scrive il Fatto in esclusiva. Addirittura agli atti della Procura pare che Romeo abbia stipulato bene 7 polizze, di cui due al sindaco M5s che si ritrova in mezzo al caos politico, istituzionale e probabilmente anche personale, quest’ultimo aspetto ovviamente per il momento completamente estraneo da vicende dai risvolti penali.

© Riproduzione Riservata.