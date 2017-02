DALLA CINA/ Lao Xi: Ue ed euro, la tentazione di Renzi non piace a Mattarella

La leggenda arrivata fino in Cina è che il presidente emerito Giorgio Napolitano abbia detto altro, oltre all'ormai celebre monito "nei Paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale e a noi manca ancora un anno". Napolitano avrebbe confidato: in ogni modo bisogna fermare questa follia delle elezioni anticipate. Difficile che questo sia solo il suo parere, non condiviso anche dal presidente Sergio Mattarella, da sempre contrario a strattoni per tornate alle urne in anticipo.

Moniti e affermazioni sono consolanti per chi pensa che un voto oggi sarebbe un disastro per l'economia, ma sono pure preoccupanti. Se vi fosse davvero un ampio accordo per non ricorrere alle urne, Napolitano non avrebbe infatti avuto bisogno di uscire in quel modo.

In realtà in Italia c'è sulla carta una maggioranza del parlamento favorevole al voto presto. Sono favorevoli i M5s, la Lega Nord, quelli della Meloni e i renziani del Pd. Queste sono forze non coese fra di loro, spesso in teoria e in pratica concorrenti. Ma dietro di loro ci sono realtà più importanti. L'amministrazione americana del presidente Donald Trump sta distruggendo gli accordi bilaterali e si è proiettata contro la Germania, colpevole, a suo dire, di un surplus esagerato grazie a una valuta, l'euro, che circola sotto prezzo. In concreto non è un'accusa solo a Berlino ma all'architettura europea. L'idea di far rivalutare la moneta della Germania e ridurre il suo surplus commerciale sarebbe più facile senza l'unità dell'Europa e dell'euro.

In Gran Bretagna la premier Theresa May ha interessi simili e convergenti: la sua oggi difficile uscita dall'euro domani sarebbe più facile se l'Unione Europea dovesse spaccarsi e l'euro saltare.

Un'America che tratti singolarmente con i vari stati nazionali potrebbe essere anche un sogno che si trasforma in un incubo, poiché scatenerebbe mille nazionalismi e razzismi oggi sedati, almeno in parte, dall'Unione.

In Usa e Uk invece l'obiettivo è chiaro: indebolire l'Unione Europea e l'euro anche a costo di sfasciarli. Per questi scopo l'Italia può essere il punto di leva. Se si sfascia l'Italia si sfascia l'Europa. Quindi il composito gruppo di sfascisti italiani diventano interlocutori di riferimento.

Il problema si pone innanzitutto per Matteo Renzi. I suoi sostenitori di riferimento non erano coloro che volevano la fine di Ue ed euro; al contrario. Lui è stato mandato al governo per salvarli. Se però oggi cambia carrozza, lavorando oggettivamente nel fronte anti europeista, i suoi vecchi sostenitori lo abbandoneranno (se non lo hanno già abbandonato), mentre per i nuovi è solo l'ultimo della lista: Beppe Grillo e Matteo Salvini ben prima di lui avevano scommesso contro l'euro e l'Europa.