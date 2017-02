SONDAGGI/ Elettorali e Politici: M5s sorpassa il Pd, nonostante il caso-Raggi… (ultime notizie oggi 6 febbraio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GLI ITALIANI BOCCIANO L'ITALICUM (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - Nei sondaggi politici e nelle intenzioni di voto si scorge un nuovo sorpasso, avvenuto spesso e in maniera avvicendata negli ultimi mesi: il Pd viene passato dal Movimento 5 Stelle, seppur di una leggera percentuale. Il tutto mentre entrambe le maggiori compagini politiche italiane vivono momenti simili di grosse tensioni interne: paga l’essere alla maggioranza, come spesso accade, con il Pd che cala fino al 29% (184 seggi ipotetici alla Camera), mentre il m5s è salito al 30,5%, con 194 seggi ipotetici guadagnati. I sondaggi prodotti da Tecnè per Porta a Porta mostrano come la querelle di Virginia Raggi, con la forte bufera attorno e internamente al Movimento Cinque Stelle che per non ora non vede ripercussioni in emiri di fiducia e preferenze elettorale. Ecco dunque i risultati delle intenzioni di voto prodotte dai sondaggi di Tecnè: Forza Italia resta al 13%, Lega Nord pari merito, mentre cresce leggermente Fratelli d’Italia al 5%, con un centrodestra che complessivamente raccoglierebbe ad oggi il 29%, dimostrando la forza tripolare di questo attuale scacchiere politico. Sinistra Italiana resta al 3%, Area Popolare al 3% e gli altri partiti che non superano il 3,5% sulle preferenze generali degli elettori.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GENTILONI “SORPRESA” TRA I LEADER CON PIÙ FIDUCIA (OGGI, 6 FEBBRAIO 2017) - I sondaggi politici ed elettorali che riempiono questo periodo di attesa per l’indizione e la maggiore chiarezza sulle prossime elezioni politiche, con le discussioni che a livello politico comprendono oltre ai casi “interni” di Virginia Raggi e del Congresso Pd, lo studio alla nuova elettorale, lo spazio per la fiducia nei leader a volte viene messa un po’ da parte. Dopo mesi in cui i sondaggi sulla fiducia nei leader politici vedevano Matteo Renzi in testa - escluso Mattarella, stabile sempre attorno al 50% - anche se con cifre mai sopra il 40%, nel mese di gennaio i nuovi sondaggi politici di Istituto Ixè mostrano come il “nuovo” che avanza si chiama Paolo Gentiloni. IN maniera forse inaspettata, il primo ministro subentrato proprio a Renzi con una fiducia già bassissima per l’ennesimo ruolo di premier non “scelto” dal popolo, si sta conquistando la fiducia giorno dopo giorno. Secondo i sondaggi pubblicati nella giornata di ieri, Gentiloni supera Renzi al 33% di fiducia, mentre il segretario Pd resta allo stazionario 30%. Dietro tutti gli altri, anche piuttosto distanti, il che riflette come sarà difficile anche decifrare i leader da scegliere per le prossime Elezioni politiche. Matteo Salvini al 24%, Giorgia Meloni al 23%, addirittura sotto il 20% sia Grillo che Luigi Di Mano, al 18% e 17%. Male anche Silvio Berlusconi, con un 16% resta il leader tra i più influenti con meno preferenza degli elettori, ad oggi.

