VIRGINIA RAGGI / Roma, Beppe Grillo: “chi è contro il sindaco è contro l’M5s”. Poi attacca il Corriere (oggi, 6 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: LA LETTERA DI BEPPE GRILLO (M5S NEWS) - Con una lettera Beppe Grillo cerca di tranquillizzare Virginia Raggi nel periodo più buio dei (pochi) mesi alla guida del Comune di Roma: dalle nomine dimissionarie di inizio legislatura, agli scandali Marra e Muraro fino alle polizze a vita di Romeo intestate alla stessa sindaca. Virginia Raggi è ancora nella bufera, mentre la Procura prosegue le indagini sul suo conto (settimana scorsa è stata sentita per 9 ore consecutive dai pm dell’inchiesta su Raffaele e Renato Marra). Una lettera per provare a mettere a tacere tutti i dissidi interni al Movimento 5 Stelle che la vicenda Raggi ha inevitabilmente scoperchiato: ovviamente sul blog, la missiva aperta alla sindaca di Roma potrebbe essere riassunta così, “chi è contro Virginia è contro il M5s”. «Cara Virginia, non deve essere facile ammettere i propri errori come tu hai avuto il coraggio di fare pubblicamente. Anche per questo hai la mia stima. Ora è chiara una cosa: hai contro tutti quelli che era possibile immaginare e ben oltre: anche persone in carne ed ossa su cui occorrebbe poter contare. L'uomo è una creatura agrodolce ed imprevedibile, ma le idee sono come pietre, non cambiano forma a seconda della stagione e delle circostanze. In qualità di garante del MoVimento 5 Stelle sono con te», si legge nelle righe scritte da Beppe Grillo sul blog del suo Movimento. Una difesa a spada tratta con alcune punzecchiature alle varie anime interne al partito stufe delle vicende romane di Raggi & Co (vedi Roberta Lombardi e Carla Ruocco?) e una dichiarazione di piena fiducia sul sindaco di Roma Capitale, Grillo ci punta ancora e forte. «Roma ha bisogno del MoVimento 5 Stelle e ha scelto te per attuare il cambiamento che abbiamo proposto. Chi sta con te, sta con il MoVimento. E viceversa. Sapevamo che non sarebbe stato facile, una reazione forte era prevedibile. Forse non così massificata e copia-incolla (uno tira l'atro). In ogni caso non ci fermiamo. Il Sistema ha paura di noi».

VIRGINIA RAGGI, ROMA: IL CASO-ROMEO E IL “FANGO” DEL CORRIERE (M5S NEWS) - Qualche ora dopo la lettera aperta a Virginia Raggi, Beppe Grillo e il suo blog escono ancora in difesa del sindaco di Roma e lo fanno attaccando ancora una volta media e “orchestratori di fango e bufale”, come li ha già definiti Alessandro Di Battista in recente passato. «Dopo che la Raggi è stata sbattuta in prima pagina come fosse un mostro, accusata prima di essere una delinquente corrotta poi un'incapace, sta venendo a galla la malafede e la superficialità dei mezzi di informazione, quasi nessuno escluso. Nella schiera dei confezionatori seriali di menzogne contro il M5S, fa il suo ingresso anche Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, che si è avventurata in fantasiose ricostruzioni sulla storia delle polizze intestate da Salvatore Romeo alla sindaca Virginia Raggi nel suo articolo la Sarzanini getta ombre pesantissime sulla Raggi, parlando di sospetti e di presunti reati come ‘compravendita di voti’ e “finanziamenti occulti”. Parole pesanti come macigni che nulla hanno a che vedere con Virginia Raggi e con il M5S, e che non corrispondono alle ipotesi accusatorie dei magistrati, visto che la stessa Procura ha spiegato che non c’è alcun reato in quanto non è emersa nessuna utilità corruttiva». Al Movimento 5 Stelle ha mandato su tutte le furie la presunta non ricerca dei giornalisti sulla vicenda polizza, dove avrebbero dovuto scoprire che le polizze assicurative di Salvatore Romeo erano per uso esclusivo di beneficio personale. Il Corriere della Sera attaccato e con lui anche tutti gli altri media che starebbero cercando di macchiare fango contro Virginia Raggi: i fatti vedranno la verità nei prossimi mesi, al momento rimane la stranezza della vicenda Romeo che si aggiunge alla tutt’altro che “innocente” posizione di Raffaele Marra e di alcune abitudini interne al Campidoglio in questi ultimi anni di scandali e mal costume. Lo stesso ex capo della segreteria della Giunta Raggi ha fatto sapere ieri che «le polizze a vita non erano un finanziamento politico». Intanto la Procura potrebbe decidere a breve di ascoltare anche lui: intanto è slittato di qualche giorno l'interrogatorio di Raffaele Marra ma comunque si dovrebbe tenere ragionevolmente entro la fine della prossima settimana. (Niccolò Magnani)

