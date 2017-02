SCENARIO/ Renzi, Grillo e Salvini, tre errori da evitare

Con tutti i limiti che l'Europa sta avendo, resta ancora un importante fattore di stabilità, non solo perché il mercato unico consente ai nostri prodotti di avere uno zoccolo duro, in termini di circolazione, quanto soprattutto per la riduzione dei costi sul debito che l'euro ha determinato sinora e persino nei recenti anni della crisi economica.

Non tutto è stato perfetto, perché l'Europa non controlla la politica economica e non dispone di una fiscalità propria. Operazioni come l'American Recovery and Reinvestment Act (Arra), messo in campo dall'amministrazione Obama, in Europa non erano proprio possibili e il piano Juncker non ne ricalca, neppure da lontano, le caratteristiche e i contenuti. Eppure, le misure di Quantitative easing (Qe) della Bce sono stati utili per assicurare una sufficiente base monetaria e mantenere bassi gli interessi sul debito.

Gli Stati membri, Italia compresa, inoltre, in questi ultimi anni sono stati aiutati dal calo dell'euro sul dollaro e dal costo contenuto del barile.

Certamente la vicenda della Grecia è stata condotta male dalle istituzioni europee; molto strana è stata anche la gestione della crisi politica in Ucraina; e, per finire, alquanto fallimentare è stata la reazione europea alla crisi umanitaria con una pessima gestione dei ricollocamenti.

D'altra parte, gli Stati membri e tra questi, per prima, l'Italia non possono vantare — almeno sinora — di avere adeguato i loro strumenti all'altezza della sfida europea e mondiale. Prendiamo i tre grandi paesi fondatori: Germania, Francia e Italia.

La prima sembra in una splendida situazione economica, con il suo surplus; in realtà nasconde da tempo un peggioramento dei consumi interni e un mercato del lavoro molto meno garantista del passato, dove le forme di sottoccupazione e di impoverimento dei lavoratori sono ormai chiaramente visibili. La Francia è costantemente fuori dai parametri del patto di stabilità; in particolare, il suo deficit negli ultimi anni si aggira stabilmente sul 5% del Pil e non sembra fare nulla perché questa condizione si modifichi, almeno finché dura la crisi.

Anche l'Italia ha commesso i suoi errori e la sua politica economica è stata alquanto imprudente: per via dei bonus distribuiti a pioggia che sono stati tesaurizzati nel risparmio, anziché spesi per incrementare i consumi e per la mancanza di un piano di investimenti pubblici antirecessivo, nonostante l'ottenimento dalla Commissione di una certa flessibilità sul deficit.

Ha dalla sua che nella crisi umanitaria è stata praticamente lasciata sola a sobbarcarsi i problemi dei migranti, con critiche spesso ingenerose da parte degli altri Stati membri. Ma, nel complesso, il Paese è in una situazione di disagio e di fragilità e la sua forza economica non è comparabile con quella di Francia e Germania. Da un lato, maltempo, terremoto e un certo caos istituzionale post-referendum; dall'altro, l'economia che non cresce, il debito che continua ad aumentare costantemente e la disoccupazione giovanile di nuovo alle stelle. Il nostro è considerato il Paese più indietro e più difficile da accettare.