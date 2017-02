Sondaggi / Politici ed Elettorali, Roma: crollo Raggi, oggi trionferebbe il Pd (ultime notizie oggi 7 febbraio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: AMMINISTRATIVE ROMA, OGGI FINIREBBE COSÌ… (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - I sondaggi politici che provano ad inquadrare la complessa situazione del comune di Roma, ormai da anni in queste condizioni, mostrano in pratica la medesima condizione: Virginia Raggi, trionfatrice pochi mesi fa nel ballottaggio contro Roberto Giachetti (Pd), ad oggi non solo verrebbe sconfitta ma anche con cifre impietose. Il risultato dei sondaggi prodotti da Tecnè mostrano proprio la crisi sotto agli occhi di tutti del sistema M5s a Roma, con le varie indagini e vicende che non stanno facendo svolgere il lavoro con serenità alla giunta Raggi. Gli elettori ad oggi farebbero questa scelta: se il 5 giugno 2016, il sindaco M5s aveva preso il 67,% contro il 32,8% dello sfidante renziano Roberto Giachetti. Ecco, ad oggi la situazione sarebbe del tutto capovolta: sindaco grillino al 43%, travolta dalle inchieste e i casi politici presunti o reali, mentre Giachetti troverebbe un secco 57% di preferenze. Ma ovviamente al momento non si vota e questo forse è l’unica vera buona notizia per Virginia Raggi; per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, si diceva che il Campidoglio potesse essere la prova generale di Palazzo Chigi… ecco, l’inizio non è esattamente beneaugurante.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: CAOS SISMA, IL REBUS PROVINCE (OGGI, 7 FEBBRAIO 2017) - L’allarme sismico in centro Italia è tutt’altro che esaurito, e la sua incidenza nei problemi anche politici italiani resta atto: gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno prodotti alcune analisi riguardo tali problemi generati dai gravissimi terremoti degli ultimi 5 mesi. Dopo la fase di sciame sismico molto intensa del 18 gennaio scorso, con altri crolli tra Lazio e Abruzzo, il caos emergenza neve si è aggiunto provocando gravissime conseguenze come abbiamo visto all’Hotel Rigopiano e in altre zone dell’Aquilano. I sondaggi richiesti da Ipsos ad un campione casuale di italiani, hanno evidenziato come per gli elettori alla luce degli ultimi fatti è stato un profondo errore depotenziare e in alcuni casi abolire le province italiane nell’ultimo governo Renzi. Il 49% considera questo fatto come un grave problema che ha originato mancanze di interventi e complessi rimbalzi di responsabilità ; il 39% invece non reputa le province come il problema reale per l’emergenza sismica nel Paese.

