Virginia Raggi / Roma, frecciata di Renzi al sindaco e la difesa di Salvatore Romeo (oggi, 7 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: LA FRECCIATA DI RENZI (M5S NEWS) - Da un lato la sostiene al riparo “dai soprusi della privacy e degli attacchi” dall’altra non risparmia a Virginia Raggi una piccola frecciata, forse più indirizzata al Movimento 5 stelle che alla stessa sindaco di Roma. Si tratta di Matteo Renzi, tornato ieri a parlare pubblicamente tramite la sua ultima e-news; per il Segretario del Pd i fatti di Roma dimostrerebbero come i grillini al comando non diano grandi prove di “risultati”. «Ci sono talk ed editoriali su testate sorprendenti che ci spiegano come sia normale intestare polizza vita all'insaputa del destinatario. Ho letto uno dire: 'Chi di noi non ha mai intestato a un amico una polizza vita?' Non so voi, io no: forse sono un po' fuori dal tempo», ironizza Renzi nel suo post. Che continua così: «Noi garantisti siamo contenti della svolta». Umana solidarietà per gli attacchi alla Raggi ma anche per il sindaco di Parma Pizzarotti, «pensiero di umana solidarietà al povero sindaco Pizzarotti di Parma, espulso per molto meno dal blog. E un abbraccio affettuoso a chi pensa che dentro Cinque Stelle uno valga davvero uno». La chiusura di Renzi è ancora una volta i limiti dell’ironia, «auguro alla Raggi buon lavoro. I cittadini la misureranno sui risultati. Ecco, i risultati». Nel pomeriggio erano arrivate anche le parole nell’intervista al Corriere della stessa sindaca M5s, dove tra ammissioni di errori e difese era stata ribadita l’unità del Movimento: «a Roma c’è stata una partenza sbagliata. Ma oggi possiamo dire di aver inaugurato una nuova fase. E ho l’appoggio di Beppe Grillo e Davide Casaleggio», racconta la sindaca M5s ai colleghi del Corriere. Un Movimento 5 Stelle «non spaccato, anzi, in queste ore ho sentito la vicinanza di tutta la base e di tutta l’Italia».



VIRGINIA RAGGI, ROMA: DIFESA E SFOGO DI ROMEO (M5S NEWS) - Intervistato ieri mattina ad Agorà, Salvatore Romeo ha voluto parlare del suo rapporto con Virginia Raggi e con l’intera bufera delle polizze a vita provocata a Roma in un periodo dove già il caso-Marra basterebbe e avanzerebbe. Movimento 5 Stelle in crisi a Roma? Poco ci manca, anche se quanto provano a raccontare i vertici del M5s in questi giorni volge a difendere la sindaca e il suo operato. Ecco la difesa sull’annoso caso delle polizze a vita, intestate a Virginia Raggi: «si tratta solo di "forme di investimento, non eccessivamente rischiose, più o meno remunerative. E smentisco l'ipotesi, apparsa su alcuni mezzi di informazione, che le polizze fossero una forma di finanziamento politico: Non c'è nessun indizio su questa cosa», afferma Romeo davanti ai microfoni di Agorà, su Rai 3. Non poteva mancare ovviamente la replica anche sul caso Marra, visto che l’ex capo del personale al Campidoglio, ora in carcere, rappresenta il vero punto dolente dell’intero sistema Raggi e M5s. «Mi fidavo di lui e sono pentito di averlo presentato a Virginia. "Ho conosciuto Marra nel 2013 e ho lavorato con lui bene per un periodo, producendo qualche risultato. In ragione di questo rapporto fiduciario, l'ho presentato a vari esponenti del Movimento 5 stelle». E alla domanda se sia pentito di averlo fatto, il funzionario ha riposto: «Pentito è un eufemismo..». (Niccolò Magnani)

