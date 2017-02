CAOS PD/ Boccia: Renzi è pronto alla scissione

Renzi ha deciso: voto a giugno. A tutti i costi. Come ottenerlo? L'ex premier sta lavorando ad un accordo politico con Franceschini, Orlando e Alfano. Lo schema è semplice: i primi gli danno i voti necessari per fare pressione su Gentiloni e all'occorrenza sfiduciarlo senza incognite, mentre il segretario del Pd garantisce alle loro componenti i posti in lista (e magari — si vedrà a chi — la presidenza di una camera). Ma l'opposizione dem non ci sta: Renzi "non parte dal paese, ma dal voto. Invece il paese viene prima del voto e prima del Pd" — dice al sussidiario Francesco Boccia, presidente della commissione bilancio della Camera. Dalla legge elettorale e all'Europa, ecco le sue scelte.

Onorevole Boccia, la situazione è apparentemente bloccata. Renzi vuole votare subito per non fare il congresso; i suoi oppositori vogliono il congresso per non andare al voto.

La semplificazione è vera solo per metà: chi vuole il voto a giugno lo fa per evitare il congresso, ma è sbagliato pensare che chi vuole il congresso lo faccia per votare più in là.

Immagino che lei stia in questo secondo gruppo.

Da quando il Pd è il partito democratico che molti di noi hanno sognato e costruito fin dall'Ulivo di Prodi, ogni volta che un segretario ha rimediato una sconfitta ha ritenuto opportuno lasciare spazio a un confronto interno. Così è stato per Veltroni e per Bersani. Nei grandi partiti di massa si fa così.

Cioè in che modo?

A quattro anni dall'elezione di Renzi a segretario, vale a dire a giugno — e cioè sei mesi prima del voto finale che elegge il nuovo segretario — il presidente del partito è obbligato ad aprire le procedure concorsuali. In questo modo faremmo il congresso prima delle politiche.

Renzi non vuole sentir ragioni. Si è detto pure pronto a ritirare la sua candidatura a premier purché si voti subito; e ieri ha aperto al premio di coalizione, alle stesse condizioni. "Fermati un istante" gli ha detto Cuperlo. E lei?

Il punto è che un bilancio di ciò che è accaduto in questi quattro anni è inevitabile. Tutti coloro che chiedono il rispetto delle regole avrebbero tranquillamente già aperto il congresso il 5 dicembre. Io stesso l'ho fatto nella prima direzione dopo il referendum, lo stesso hanno fatto Cuperlo, Rossi, Emiliano.

Renzi però dice che non lo avete voluto. Lo ha scritto anche nella Enews di lunedì.

Falso. Perché non fa nomi e cognomi? E' tutto agli atti, vada a vederseli. Noi abbiamo chiesto il congresso, ma la risposta non c'è mai stata. Renzi ha chiuso accordi con qualcuno dell minoranza? Faccia i nomi, gli elettori vogliono saperlo. La verità è che questi accordi non esistono e a Renzi è rimasta la seggiola attaccata al di dietro, come lui amava dire di chi voleva rottamare.

Intanto però è il segretario che fa le liste e decide chi si candida.