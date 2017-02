SONDAGGI / Politici ed Elettorali: voto anticipato, ma con quale maggioranza? (Ultime notizie oggi 8 febbraio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: REBUS MAGGIORANZA ALLA CAMERA (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Il problema della legge elettorale ad oggi coinvolge soprattutto la questione alleanze: nei sondaggi elettorali e politici con le ultime intenzioni di voto segnate da Emg Acqua, si scopre come i risultati non darebbero, neanche con particolari cartelli elettorali, la piena maggioranza alla Camera. La cifra limite minimo per la stima dei seggi elettorali è 315: ebbene, dopo i sondaggi di Emg Acqua, si scopre come nessun alleanza in ipotesi riuscirebbe a raggiungere quella soglia. Il centrosinistra “semplice” con Pd, Sinistra Italiana e autonomie raggiunge i 231 seggi, mentre una coalizione più allargata con anche l’Ncd non supera quota 352. Il centrodestra di Lega Nord, Fratelli d’Italia e Forza D’Italia ci andrebbe assai lontano, con 193 seggi: ipotesi “più fantasiose” provate dai sondaggisti di Emg, rivelano la coalizione “No Euro”, ovvero Lega, M5s e Fratelli d’Italia, e ci andrebbero vicino senza però avere la maggioranza (297 seggi). Chi più ambierebbe alla conquista della fatidica maggioranza stando il doppio Consultellum come sistema elettorale a Camera e Senato, è la coalizione di Grandi Intese, ovvero Pd, Forza Italia, Ncd e Autonomia: 307 seggi, niente maggioranza ma forse ad oggi l’ipotesi più concreta per una governabilità dopo le elezioni.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: IL PROBLEMA DELA LEGGE ELETTORALE (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Nell’aria aleggia sempre più la volontà di elezioni anticipate: i sondaggi che arrivano sui tavoli delle segreterie dei partiti mostrano abbastanza chiaramente come la scelta degli elettori va all’opposto della fine naturale della Legislatura. Solo il 23% infatti, stando ai sondaggi di Istituto Ixè, vorrebbero andare alle urne dopo la fine naturale della Legislatura in atto, con l’attuale governo Gentiloni. Per una grossa fetta invece rimanente, gli italiani intendono andare al voto ben prima del marzo 2018. Per il 38% addirittura la scelta di andare ad elezioni va considerata immediata, ovvero già da questo giugno, come riportano del resto in maniera diversa Grillo, Salvini e Renzi. Una buona fetta però, il 35% per la precisione, opta per una via intermedia: sì alle elezioni anticipate ma con una nuova legge elettorale approvata. Non convince infatti il doppio Consultellum alla Camera e al Senato: si può votare ora, ma la governabilità resta un punto alquanto critico. (Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.