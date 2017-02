VIRGINIA RAGGI / Roma, il sindaco indagato anche per la nomina di Salvatore Romeo (M5s news, oggi 8 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: SINDACO INDAGATO DUE VOLTE PER ABUSO D’UFFICIO (M5S NEWS) - Virginia Raggi indagata una seconda volta e sempre per abuso di ufficio: questo è il risultato della giornata di ieri, con le indagini della Procura che secondo le indiscrezioni di Repubblica andrebbero contro la sindaca di Roma, in virtù non solo della nomina di Renato Marra ma ora anche per l’ex capo della segreteria. Già, proprio quel Salvatore Romeo entrato nella bufera a Cinque Stelle sulla Capitale la scorsa settimana dopo le polizze a vita scoperte intestate a Virginia Raggi; soprattuto quel Romeo indagato per concorso in abuso d’ufficio sula nomina del fratello di Marra e ovviamente anche della sua stessa nomina a capo della segreteria. Il Campidoglio ancora non commenta, ma la notizia arriva in virtù delle indagini tutt’ora in corso dei pm romani dopo le parole della Raggi la scorsa settimana in interrogatorio e in attesa ancora delle convocazioni di Raffaele Marra e dello stesso Romeo. Ecco l’Ansa specifica, «La sindaca Virginia Raggi firmò la delibera che il nove agosto determinò la promozione di Salvatore Romeo. Per questo ora è indagata in concorso con il suo ex capo della segreteria politica. A Romeo, inoltre, fu triplicato lo stipendio». A questo punto ritornano prepotentemente d’attualità quelle polizze a vita con beneficiario il sindaco M5s, visto che per i pm potrebbero anche trattarsi di una conseguenza delle promesse fatte dalla Raggi sulla sua nomina a capo della segreteria una volta vinte le elezioni a Roma. Oggi Romeo apparirà davanti alla Procura per provare a spiegare la sua posizione, ma il Movimento 5 Stelle continua a remare in acque davvero sempre più pericolose.

VIRGINIA RAGGI, ROMA: “FALLA” NELLA DIFESA, SINDACO HA MENTITO AI PM? (M5S NEWS) - Non si fermano le polemiche su Virginia Raggi e sui due membri dell’ex cerchio magico entrambi indagati: Raffaele Marra in carcere (per altre accuse però rispetto al caso nomine del sindaco M5s), Salvatore Romeo indagato da giorni verrà ascoltato oggi dai pm. Ma il vero problema riguarda la stessa sindaca e la sua lunga deposizione alla Procura settimana scorsa: come infatti riportano alcune indiscrezioni de La Stampa (che pubblica alcuni contenuti dell’interrogatorio), pare che Virginia Raggi non abbia detto la stessa versione sulla questione nomine rispetto agli atti formali del Campidoglio. Spiega La Stampa: «a prima cittadina ha affermato - in risposta alle domande del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del pm Francesco Dall’Olio - di aver utilizzato per il conferimento dell’incarico la procedura disposta dall’articolo 38 comma 2 del regolamento degli uffici e servizi del Comune di Roma, che le attribuisce in alcuni casi la possibilità di decidere in totale autonomia, sentiti l’assessore al personale e quello competente sull’ufficio di destinazione. In casi come quello della nomina del direttore della direzione Turismo, dunque, non è necessaria la comparazione dei curricula». Il problema sorge dal momento che gli atti formali della giunta M5s riportano invece il riferimento all’articolo 8, proprio quello che prevede la comparazione dei curricula professionali. In questo caso dunque, sulla vicenda della nomina di Renato Marra, l’ordinanza è stata firmata e controfirmata dalla Raggi e dal fratello ora in carcere, Raffaele Marra. Il sindaco perché prima compie questa ordinanza e poi davanti ai pm dice l’esatto contrario? Tutto andrà confermato, ovviamente, anche perché ancora deve parlare Marra, interrogato in settimana, esattamente come Salvatore Romeo.

