SCENARIO/ Polito: stiamo tornando al '92

Renzi? Non è più lui a dare le carte, spiega Antonio Polito. Per l'editorialista e vicedirettore del Corriere è sempre più probabile che si voterà alla scadenza naturale della legislatura. Ma la vera questione, al di là della legge elettorale e le vicissitudini in casa Pd, è la marginalità dell'Italia nel nuovo contesto europeo e internazionale. Nell'anno in cui per la prima volta la Ue e la moneta unica appaiono a rischio, "potremmo ritrovarci con un sistema politico che esplode come nel '92".

Polito, l'Italia è in grave difficoltà nel contesto europeo. Come si sta mettendo il nostro 2017?

Sono molto preoccupato e molto pessimista. Più ancora di quello che accade in Italia, è quello che succede intorno a noi che rischia di metterci nei guai. Potremmo ritrovarci al di fuori di una serie di elementi di contesto che per decenni ci hanno protetto.

A cosa pensa?

Le elezioni in Francia mettono per la prima volta a rischio la Ue e la moneta unica; l'America, per la prima volta nel dopoguerra, se ne infischia dei suoi alleati europei e cerca un rapporto diretto con la Russia di Putin; rischiamo di avere una situazione del commercio mondiale più difficile per i paesi esportatori come l'Italia. A tutto questo si aggiunge la nostra crisi politica.

Il quadro è frammentato, non si riescono a trovare un equilibrio e soluzioni durature. Perché?

Quello della politica italiana è un big-bang già cominciato nel 2013. Da allora si è formata in Parlamento una maggioranza rappattumata perché tutti temevano lo scioglimento e le elezioni. Ma corriamo il rischio che il sistema politico esploda come nel '92, perché le prossime elezioni potrebbero non garantire nessuna maggioranza. Proprio nel parlamento che potrebbe doversi occupare della permanenza dell'Italia in Europa.

Renzi sembra ostinato a volere il voto a giugno. Lo otterrà?

E' molto difficile. In questa fase politica lo schema di gioco di Renzi non è più quello lineare e dichiarato di prima del referendum. Oggi il segretario del Pd ha le idee molto meno nette su quello che può fare, per il semplice motivo che non è più lui a dare le carte.

Però tutti temono il voto. Bersani è tornato a dire che è meglio votare nel 2018 e secondo il Corriere diversi maggiorenti del Pd si preparerebbero a sostenere Orlando a capo del Pd se Renzi insiste con il voto anticipato.

Renzi certamente preferirebbe le elezioni a giugno, perché oggi ha ancora una presa sull'opinione pubblica e non c'è un avversario vero che emerge, dato che i 5 Stelle sono percepiti come forza anti-sistema.

Dunque il tempo congiura contro di lui.

Sì. Per qualche mese ancora è il politico con più probabilità di successo. Se si vota nel 2018, nel frattempo ci sarà stato il congresso del Pd, la sua presa sul partito potrebbe essere ridimensionata e nell'opinione pubblica potrebbe essere vittima di un certo oblio.

Forzerà la mano?