Sondaggi Politici: Pd sorpassato da M5s e Centrodestra unito (ultime notizie 9 febbraio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, CENTRODESTRA SUPERA PD (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - I sondaggi, specie in questo periodo, sono tutto il contrario della certezza: nello stesso momento, identici sondaggi sulle intenzioni di voto alla Camera e risultati assai diversi. Resta il fatto: sono talmente mobili e “liquide” le tre forze politiche più importanti al momento in Italia che il risultato nei sondaggi è assai evidente. Si sale, si scende e si supera: questo ad esempio è successo con i sondaggi elettorali di Tecnè per Porta a Porta, dove si scorge un risultato assai clamoroso. Il Pd viene superato sia dal Movimento 5 Stelle sia, questa la novità, anche dal Centrodestra unito in un’unica forza; Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia insieme riescono a superare, nel sondaggio pubblicato da Tecnè, la compagine dem impegnata alla gravissima crisi interna tra Pro e Anti Renzi. Le intenzioni di voto degli elettori sono così stabilite (per questa settimana, of course): M5s al 33%, con 208 seggi alla Camera, centrodestra unito al 32,5%, con 205 seggi conquistati e centrosinistra con Pd, Sinistra Italiana e Area Popolare al 32%, con 201 seggi e la minoranza rispetto ai rivali. Il vero risultato? Non ci sono differenze al momento, i dati sono talmente vicini che possono cambiare in ogni momento. L’unica cosa che non cambia è che la governabilità al momento è una sorta di bella utopia…

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: LEGGE ELETTORALE, QUALI NUOVE? (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - I sondaggi provano a verificare quale compagine politica possa realmente compiere il passo decisivo per le prossime Elezioni Nazionali. Di certo però, elemento tanto noioso quanto essenziale, per arrivare al voto bisogna chiarire e sistemare al meglio il doppio Consultellum, il sistema elettorale col quale al momento la Corte Costituzionale ha stabilito gli argini per la legge elettorale.Dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno chiesto agli italiani la loro opinione sulla legge elettorale. La Corte Costituzionale ha confermato il premio di maggioranza per il partito che supera la soglia del 40% dei voti mentre ha bocciato i ballottaggi mantenendo. Ma che cosa ne pensano gli elettori dell'Italicum? Lo ha chiesto a un campione di italiani l'Istituto Piepoli che ha effettuato questi sondaggi per Sky TG24 lo scorso 30 gennaio. Com’è noto la legge elettorale Italicum prevede un sistema proporzionale con forte premio di maggioranza per chi raggiunge il 40% delle preferenze, soglie di sbarramento per i partiti più piccoli e liste di candidati in parte bloccate in parte eleggibili con le preferenze. Agli elettori è stato quindi chiesto se approvano o meno questa legge elettorale. E la maggioranza degli italiani ha risposto di no: ha infatti espresso un parere contrario il 49% degli intervistati. Il 39% degli elettori approva invece l'Italicum così corretto. Infine, questi sondaggi elettorali e politici segnalano che il restate 12% non ha espresso alcuna opinione riguardo la legge elettorale.

© Riproduzione Riservata.