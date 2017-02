VIRGINIA RAGGI / Paolo Berdini si dimette, il sindaco respinge: polveriera-M5s a Roma (oggi, 9 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: IL SINDACO E LA POLVERIERA GRILLINA (M5S NEWS) - Fare la cronaca degli ultimi mesi di Virginia Raggi e del Movimento 5 Stelle alla guida del Comune di Roma risulta impresa tanto impossibile quanto impraticabile: tra verità, indagini, notizie false e accuse, il Campidoglio pare più una polveriera che altro, con la giunta M5s che solo ieri ha rischiato di perdere un altro, l’ennesimo, esponente nominato dal sindaco M5s. Bisogna distinguere i piani per evitare confusioni: da un lato ci sono le indagini della Procura di Roma, con Raffaele Marra, Salvatore Romeo e proprio Virginia Raggi indagati con accuse precise sulla vicenda nomine in Campidoglio. Giusto ieri sera l’ex capo della Segreteria M5s è stato interrogato dai pm romani dopo l’avviso di garanzia per concorso in abuso di ufficio sulla sua stessa nomina (all’interno della vicenda che lega il sindaco e lo stesso Romeo con le bizzarre polizze a vita intestate all’avvocatessa romana). Poi ci sono le notizie simil-false, come la polemica Sgarbi-finto Grillo in cui Virginia Raggi veniva definita una “depensante” dall’imitatore del leader ex comico. E infine ci sono i problemi politici: e in questo caso rientra il clamoroso retroscena di ieri con l’assessore Paolo Berdini, che a fine giornata è arrivato addirittura a dimettersi dopo la querelle nata dalle sue dichiarazioni “intercettate” da La Stampa (qui sotto tutto il retroscena nel dettaglio) in cui il sindaco è stata definita “inadeguata e impreparata”. Le dimissioni di Berdini respinte (con riserva, ma cosa significa questo ancora oscuro…) impediscono alla giunta l’ennesima emorragia, ma in termini politici il Movimento 5 Stelle paga ancora molta confusione e una profonda irritazione nei cittadini romani che vedono una città che resta quasi immobile e con i problemi sempre più aumentati dai troppi anni di amministrazioni impegnate in problemi “altri” rispetto alle vere esigenze della città.

VIRGINIA RAGGI, ROMA: IL CASO BERDINI (M5S NEWS) - L’ultimo capitolo vede protagonista un altro membro della giunta M5s, l’assessore all’Urbanistica Paolo Berdini che sulle pagine della Stampa in questa mattina si vede attribuito un commento molto duro sul ruolo della Raggi e sugli errori di questi primi mesi di governo della Capitale. «Su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni». E non solo, «I grand commis dello Stato, che devo frequentare per dovere, lo vedono che è impreparata. È stato fatto un errore dopo l’altro». Per chiudere poi in “bellezza” commentando il rapporto Raggi-Romeo, «Questi secondo me erano amanti, l’ho sospettato fin dai primi giorni». Ecco, arriva poi la smentita che però non convince del tutto: «È stato registrato un colloquio privato tra amici non ho mai rilasciato nessuna intervista a La Stampa». Definito piccolo mascalzone il giornalista imputato, e prova una difesa stiracchiata, «Impreparazione? Parlavo di tutta l’amministrazione, mi sembra quasi scontato, mi ci metto anch’io, non immaginavo il baratro che abbiamo trovato, tutti noi siamo impreparati». Ma ormai il “danno” è fatto, al netto di un ennesimo caso di giornalismo “nascosto” non proprio campione di correttezza. In serata arriva la riunione a stretto giro tra Raggi, Berdini e il resto della giunta M5s con il risultato sorprendente: prima arrivano le dimissioni dell’assessore all’Urbanistica, «Ho incontrato Virginia Raggi in Campidoglio: le ho ribadito la stima che merita. Provo profonda amarezza per la situazione che si è venuta a creare. Ne ho preso atto e, pertanto, ho rimesso il mandato conferitomi dalla sindaca lo scorso luglio», ha dichiarato uscendo dal Campidoglio. Poi la replica del sindaco M5s, che invece afferma: «Ho incontrato l’assessore Berdini chiedendogli chiarimenti. Si è scusato e ha rimesso nelle mie mani le deleghe che gli avevo assegnato lo scorso luglio. Ho respinto le sue dimissioni con riserva». Caso concluso? (Niccolò Magnani)

