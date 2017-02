ELEZIONI FRANCIA 2017 / Un ‘verde’ Hamon contro la Tav Torino-Lione, ma i consensi calano… (oggi 1 marzo)

ELEZIONI FRANCIA 2017, HAMON CONTRO LA TAV TORINO-LIONE (ULTIME NOTIZIE) - Alle Elezioni Francia 2017 Benoit Hamon assieme a Francois Fillon sono i “vecchi” rappresentanti della politica francese: non per motivi anagrafici, per carità, ma per i partiti che rappresentanti. Il Ps e i Republicains si sono combattuti in tutte le ultime importanti chiamate elettorali verso l’Eliseo, ma tra meno di due mesi rischiano di vedere avanzare allo scontro decisivo del secondo turno una leader di destra estrema da un lato e un candidato di centrosinistra con accordi e alleanze che vanno da destra fino all’estrema sinistra. Insomma, per Hamon e Fillon i sondaggi non sono certo confortanti con Marine Le Pen e Emmanuel Macron che al momento sono avanti anni luce nei consensi. Per questo motivo i due leader che hanno vinto le primarie interne alle rispettive coalizioni stanno cercando vari accordi per racimolare più voti possibili e provare a contrastare la strapotenza del duo in vantaggio in questo momento. Intanto è notizia di ieri che il candidato alle Presidenziali del Partito socialista francese (Ps), Benoît Hamon ha trovato un’intesa elettorale con il leader del Partito ecologista (Eelv), Yannick Jadot. Un’alleanza che rende decisamente più di “sinistra” il candidato post-Hollande e che suona come una risposta all’alleanza di Macron con il centrista Bayrou (che aveva già rifiutato in precedenza propri l’appoggio a Hamon). Come riporta Left, Hamon ha ottenuto il parere positivo di tutta la base ecologista che però nelle parole del loro storico leader Daniel Cohn-Bendit ha anche affermato come Macron «sia il candidato perfetto per battere Le Pen al secondo turno». Ma i verdi cosa hanno chiesto di preciso ai socialisti? Hamon si schiera per una revisione profonda del progetto della Tav Torino-Lione, specie per i troppi costi e l’eccessivo danneggiamento del paesaggio sulla tratta più contesta d’Europa. Basterà per racimolare più voti dei sondaggi attuali e arrivare al secondo turno? Assai difficile, spese se Macron continuerà come sta facendo a fare man bassa dell’arco politico centrista e moderato, al grido di “gli unici in grado di battere lo spettro della Le Pen”.

ELEZIONI FRANCIA 2017, GIUDICI E POLITICA TRA FILLON E LE PEN (ULTIME NOTIZIE) - La corsa all’Eliseo per le Elezioni Francia 2017 per Francois Fillon (e anche per Marine Le Pen) non sarà una passeggiata in queste prossime settimana che separano la campagna elettorale verso le urne. Soprattutto per il candidato del centrodestra, che alle Primarie ha stracciato Sarkozy, con il “Penelope-gate” (lo scandalo che si è abbattuto sulla moglie) che ora si allarga anche allo stesso Fillon. Le ipotesi d’accusa – come risultava dall’inchiesta preliminare finora in corso – riguardavano i reati di appropriazione indebita e storno di fondi pubblici. L’inchiesta, affidata a un giudice istruttore, può concludersi con il rinvio a giudizio o con l’archiviazione. Giorni fa aveva detto che se avesse ricevuto un’indagine sul suo conto avrebbe lasciato la corsa all’Eliseo: ora il cambio di rotta, “voglio andare fino in fondo anche se sotto inchiesta“, ritenendo l’intervento dei giudici non casuale proprio durante la campagna elettorale. Fillon ha chiesto scusa sostenendo di aver sbagliato ad assumere la moglie, ma al momento non ha cambiato posizione rispetto alla sua posizione. Farà tutta la campagna solo che a differenza delle indagini attorno a Marine Le Pen, i sondaggi stanno decisamente affossando il candidato di centrodestra, rendendo la posizione della leader di Fn e dell’indipendente Macron ancora più forte.

