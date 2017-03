SCENARIO/ Lo psicodramma del Pd e la soap opera del centrodestra costano un euro

Il Parlamento olandese ha dato mandato a una commissione d'inchiesta perché valuti i costi e i benefici della permanenza del Paese nell'area dell'euro. In particolare, lo studio dovrà valutare se l'euro è un vantaggio per l'Olanda o se, invece, sarebbe auspicabile un'uscita dalla valuta unica e un ritorno al vecchio fiorino. La richiesta viene dai cristiano-democratici (Cda), il principale partito di opposizione al Parlamento dell'Aja, ed è stata approvata all'unanimità. I risultati saranno resi noti fra qualche mese dopo le elezioni politiche del 15 marzo e saranno dibattuti in Aula.

Tuttavia, il dibattito pubblico è già iniziato e sta alimentando le argomentazioni delle forze politiche euroscettiche, prima fra tutte il Pvv, il Partito della libertà del populista Geert Wilders che, secondo gli ultimi sondaggi, può contare su circa 26 dei 150 seggi parlamentari nella Camera bassa, più dei 24 di cui disporrebbe l'attuale premier, Mark Rutte (Partito popolare, Vdd), questo anche se i principali partiti hanno già detto di non voler entrare in coalizione con Wilders.

I cristiano-democratici hanno chiesto lo studio su un'eventuale uscita dell'Olanda dall'euro, ha spiegato Pieter Omtzigt del Cda, a causa della politica di tassi ultra-bassi condotta dalla Bce che sta facendo crollare i rendimenti dei fondi pensionistici aziendali e, quindi, le pensioni degli olandesi ma anche per i crescenti dubbi sulla legalità, secondo lo statuto della Bce, del piano di acquisto di titoli di Stato (Qe).

L'Olanda è il Paese "modello" dell'euro con una disoccupazione del 5,4%, una crescita superiore al 2%, un export pro capite quasi doppio rispetto alla Germania che è stata superata anche in termini di digitalizzazione e competitività e, commenta Charles Gave, strategist di Gk Research, se ora uno dei Paesi fondatori della Ue e "uno dei popoli più tolleranti al mondo si stanca della costruzione europea e dell'euro, si tratta di un segnale di allarme" che "ricorda l'atmosfera prima del referendum sulla Brexit".

Mentre l'Italia deve sorbirsi il ricorrente Congresso del Pd che appare come un mero scontro di potere sulla leadership di Renzi, il vero duello politico, sulle questioni di fondo per l'Italia, è nel centrodestra ed è legato allo scenario appena descritto. Ed è un problema reale ed allo stesso tempo un'affascinante opportunità. Nel centrodestra si oppongono due linee alternative che riguardano davvero il presente e il futuro dell'Italia e dell Europa. Ben più della stucchevole pantomima sulla leadership.

Da una parte c'è Forza Italia. Berlusconi ha più simpatia per Gentiloni che per Salvini, e al mite romano assicura un tacito sostegno parlamentare peraltro con l'intento di rinviare la prova elettorale alla quale preferirebbe arrivare in condizione di candidarsi, Strasburgo permettendo.