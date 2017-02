SONDAGGI/ Ultime notizie, 1 marzo: Pd scavalcato dal M5s

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: M5S SUPERA PD (OGGI, 1 MARZO 2017) - Il Movimento 5 Stelle, secondo i dati degli ultimi sondaggi elettorali e politici scavalca il Partito Democratico. Il distacco tra i primi due partiti è di poco meno di mezzo punto percentuale: potrebbe però essere un dato significativo dopo la scissione della sinistra all'interno del Pd. Secondo i sondaggi effettuati da Emg Acqua nel periodo dal 24 al 26 febbraio scorso per La7 Srl emerge infatti che il Movimento 5 Stelle, se si andasse a votare oggi, raccoglierebbe il 28.4%. Al secondo posto arriverebbe il Partito Democratico con il 28.0% delle intenzioni di voto. Al campione di italiani intervistato è stato chiesto di esprimere le proprie preferenze, ipotizzando di trovarsi nella cabina elettorale per le elezioni politiche. Il testa a testa tra il Pd e il M5s vede quindi in base a questi sondaggi un ribaltamento delle posizioni con il Partito Democratico alla rincorsa del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda gli altri partiti le intenzioni di voto espresse dal campione di elettori sono le seguenti: per la Lega Nord il 13.3%, per Forza Italia il 12.2%, per Fratelli d’Italia – An il 4.9%, per Nuovo Centrodestra il 2.7%, per Sinistra Italiana il 2.4%. La nuova formazione politica Democratici e progressisti raccoglierebbe il 3.8% delle preferenze. E infine, secondo questi sondaggi politici ed elettorali il restante 4.3% andrebbe ad altri partiti.

SONDAGGI ELETTORALI E IL GOVERNO: LA PRIORITA' SIA IL LAVORO (OGGI, 1 MARZO 2017) - Gli italiani, come rilevano gli ultimi sondaggi, chiedono al governo di occuparsi principalmente della questione lavoro. E' questa infatti la priorità indicata dagli elettori, per il 64%, all'Esecutivo. L'Istituto di ricerche Eumetra Monterosa ha chiesto agli italiani quali sono secondo i temi più importanti di cui il governo dovrebbe occuparsi in questo momento: la rilevazione è stata realizzata per il quotidiano Il Giornale lo scorso 15 febbraio. Dopo l'occupazione gli italiani hanno indicato la sanità (per il 37%) e l'immigrazione (per il 36%) come altre questioni importanti che l'Esecutivo dovrebbe affrontare. Seguono, in base alle risposte date dagli elettori in questi sondaggi, fisco e tasse per il 24%, le politiche sociali (pensioni, cassa integrazione ecc), segnalate dal 18%, e sicurezza, giustizia e costi della politica, tutti e tre indicati dal 17% degli intervistati. Nella classifica delle priorità del governo secondo gli italiani ci sono poi: sviluppo economico, per il 14%, scuola, per il 10%, lotta alla corruzione, per il 9%, riforma elettorale per il 6%, rapporti con l’Europa e ambiente, entrambi per il 5%, riforme istituzionali e la situazione delle banche italiane, per il 4%, politica estera per il 3%, semplificazione amministrativa per il 2%.

