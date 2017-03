Doride Falduto/ M5s Monza: chi è la candidata sindaco che ha vinto le Primarie con 20 voti, video

DORIDE FALDUTO, LA CANDIDATA SINDACO DEL M5S A MONZA: CHI E' LA VINCITRICE DELLE PRIMARIE (OGGI, 10 MARZO 2017) - Si chiama Doride Falduto, ha 37 anni ed è praticante in uno studio legale: è lei la candidata sindaco del M5s per le elezioni amministrative del comune di Monza. Il Movimento 5 Stelle ha organizzato le Primarie online per scegliere il candidato sindaco e Doride Falduto ha vinto con soli 20 voti. E' questo infatti il risultato ottenuto dalla candidata: il secondo classificato ha ottenuto 17 preferenze e il terzo una. Alle Primarie del M5s hanno partecipato 60 elettori che hanno potutto scegliere tra sei candidati alla poltrona di sindaco della città.

Doride Falduto, lo scorso febbraio, durante la presentazione della propria candidatura a sindaco per le amministrative del comune di Monza 2017 ha dichiarato: "Sono laureata in Giurisprudenza e sono praticante avvocato: certo non sono arrivata professionalmente ma ho comunque un bagaglio che posso far fruttare". Ma online, dopo la sua vittoria, c'è chi ironizza su questo aspetto. Come riporta la Repubblica infatti c'è chi fa notare come Doride Falduto ci abbia messo troppi anni (13) per laurearsi, e chi ironizza sul fatto che "questi sono numeri che fanno girare la testa". Sui voti presi c'è poi chi sottolinea che in comuni molto più piccoli sono serviti gli stessi numeri della candidata: quindi "anche i piccoli paesi hanno lo stesso peso politico delle città". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE DI DORIDE FALDUTO

