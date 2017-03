Sondaggi elettorali, Comune di Roma: elettori bocciano Raggi e amministrazione (oggi, 10 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E COMUNE ROMA: RAGGI BOCCIATA (OGGI, 10 MARZO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali sono stati realizzati anche sulla situazione del comune. Un sondaggio autoprodotto, condotto da IZI S.p.A. nel periodo dal 3 al 6 marzo scorso, ha infatti chiesto agli elettori del comune un giudizio sull'operato dell’Amministrazione Comunale e della Sindaca Virginia Raggi. La risposta che ne è uscita è una bocciatura netta su tutti i fronti da parte dei romani. per quanto riguarda l'attività dell'Amministrazione comunale 5 stelle a Roma, secondo i dati di questi sondaggi, il 68,7% degli elettori intervistati la giudica male contro il 21,9% che la giudica bene. Il restante 9,4% non ha saputo dare una risposta. Giudizio negativo anche per quanto riguarda l'attività della Sindaca Virginia Raggi a Roma: male per il 67,2% degli elettori e bene solo per il 22,8%. Ha risposto di non sapere il 10,0%. Questi sondaggi hanno chiesto infine agli elettori di indicare quale candidato sceglierebbero se si votasse oggi per le comunali a Roma. La maggioranza si asterrebbe, il 23,2% ha infatti risposto che non andrebbe alle urne: il 22,6% non ha poi indicato alcun candidato. Virginia Raggi sarebbe votata dal 17,2%.

SONDAGGI ELETTORALI E PRSIDENTE DELLA REPUBBLICA: BONINO PREFERITA (OGGI, 10 MARZO 2017) - Emma Bonino è, secondo gli ultimi sondaggi elettorali, la donna preferita come presidente della Repubblica. L'Istituto di ricerche Piepoli, come riporta Termometropolitico.it, ha realizzato una rilevazione in occasione dello scorso 8 marzo, la Festa della donna. Agli italiani è stato chiesto cosa ne pensano della questione femminile nel nostro Paese. E per il 69% ancora oggi la condizione degli uomini è migliore di quella delle donne: per il 27% lo è in modo netto. Solo il 23% degli italiani intervistati pensa che sia la stessa e il 7% che quella delle donne sia la migliore. Per quanto riguarda la politica, secondo i risultati di questi sondaggi, il 60% degli italiani crede che la vita politica migliorerebbe profondamente se al Quirinale per la prima volta ci fosse una donna. E chi sarebbe la presidente della Repubblica migliore secondo gli italiani? Emma Bonino per il 28%. Seguono Laura Boldrini con il 14%, Angela Finocchiaro con l’11%, rispettivamente presidente della Camera e Ministra per i Rapporti con il Parlamento. A seguire due donne non politiche, con l'8%: Bianca Berlinguer e Marina Berlusconi. Poi l'avvocato Giulia Bongiorno e l’astronauta Samantha Cristoforetti, al 6%. Clicca qui per leggere tutti i dati.

© Riproduzione Riservata.