ZAGREBELSKY "INCORONA" BERLUSCONI/ Accordo Forza Italia-Pd? "Non è un inciucio"

ZAGREBELSKY "RIABILITA" BERLUSCONI, ACCORDO TRA FORZA ITALIA E PD: "NON TUTTI I COMPROMESSI SONO INCIUCI" - Gustavo Zagrebelsky, dopo venti anni di battaglie contro Silvio Berlusconi, apre ora ad un'intesa tra il leader di Forza Italia e il Partito Democratico. L'ex presidente della Corte Costituzionale, dunque, ha riscoperto l'arte del compromesso e firma un armistizio: un accordo tra le due forze politiche non deve per forza essere considerato un inciucio. Impegnato alla quinta edizione di Biennale Democrazia, nell'intervista rilasciata a La Stampa ha dichiarato: «Se non è un compromesso corrotto, sugli interessi, chi l'ha detto che è inciucio per definizione? Le cose cambiano, bisogna leggere bene le carte. Se sono pulite, a costo di scandalizzare, dico che non vedo a priori lo scandalo». Zagrebelsky cita il giurista Hans Kelsen per spiegare che la democrazia è il regime del compromesso. Il rischio, però, che il Pd perda definitivamente la sua identità dopo le primarie è alto. Contraddittori e pericolosi sono, invece, gli elementi che possono confluire nella protesta del Movimento 5 Stelle: «Non mi piace l’ostracismo nei loro confronti. Al pari, pur apprezzando lo spirito di novità che portano nella vita politica, non mi piacciono i settarismi, i riti inquisitoriali che portano alle espulsioni e l'indisponibilità a cercare accordi, mediazioni». Per il presidente emerito della Corte Costituzionale bisogna ripartire dall'interesse nazionale: «Non per chiuderci, ma per aprirci a una fattiva politica d’integrazione per quegli scopi». La riaffermazione della sovranità non è incompatibile con l'Europa secondo Zagrebelsky: «Se manca la prima, saremo in balia dell'Europa della finanza e della burocrazia».

