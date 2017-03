ELEZIONI FRANCIA 2017/ Le Pen vincente, rischio Frexit? Gentiloni, “spero in francesi pro-Ue”

ELEZIONI FRANCIA 2017, RISCHIO FREXIT? IL COMMENTO DI GENTILONI (ULTIME NOTIZIE) - Dopo una settimana di importanti congressi e vertici in Europa tra i vari leader Ue, il tema delle Elezioni in Francia (come quello in Olanda e Germania del resto) ha tenuto banco a Bruxelles. Dopo l’uscita della Gran Bretagna post-referendum, ora il nuovo grande spettro che attanaglia l’Europa è una possibile vittoria e salita all’Eliseo di Marine Le Pen. Insomma, una Frexit all’orizzonte tiene in forte tensione le varie cancellerie europee, Italia non esclusa. «Non voglio considerare scenari di questo genere. Credo che ci sia una posizione anti europea molto forte nell'elettorato francese - ha sottolineato - ma c'è anche una posizione di fiducia verso l'Europa che per i sondaggi è largamente maggioritaria. Mi auguro che quella posizione trovi il modo di esprimersi nelle urne. L'Italia comunque rispetterebbe il voto», spiega così Paolo Gentiloni dopo il vertice al Consiglio Europeo. Il presidente del Consiglio è comunque preoccupato per il destino immediato dell’Europa, con il pericolo populismo ed estremismo dietro l’angolo, oltre alla grave emergenza migrazione; «esco dalla riunione del Consiglio europeo con un relativo ottimismo. Seppur consapevole delle difficoltà dell'Unione europea, mi sembra ci sia la consapevolezza comune del fatto che l'incontro di Roma, per l'anniversario dei Trattati, possa essere una opportunità, un'occasione di rilanci» ha chiuso in conferenza stampa il premier italiano. I sondaggi vedono la Le Pen rimanere stabile e salire nel frattempo (e non poco) il centrista Emmanuel Macron: che la “profezia” di Gentiloni abbia realmente una base solida?

ELEZIONI FRANCIA 2017, FILLON RICEVE APPOGGIO DAL “NEMICO” JUPPÈ (ULTIME NOTIZIE) - Per le elezioni in Francia, la situazione dei Repubblicani è quella più complessa di tutte: un candidato vincente alle Primarie, travolto dalle inchieste, ma non in grosso calo di consensi (sempre che i sondaggi di questi giorni riportino una situazione vicina alla realtà). Un partito che non lo sostiene e non lo ha praticamente mai sostenuto e un fortissimo rischio a destra (Le Pen) e al centro (Macron) di perdere voti anche rapidamente. Insomma, per Francois Fillon la campagna verso le elezioni di aprile procede non senza difficoltà: oggi però il suo “nemico” interno, Alain Juppè, nei giorni scorsi vicino a prendere il suo posto in extremis, oggi ha voluto spezzare molto più di una lancia verso il candidato ufficiale dei Republicains. «Questa mattina mando il mio sostegno a François Fillon. Anche se solo come passeggero, non lascerò lo nave durante la tempesta. Non ci sono piani-B, si va avanti con Fillon che ha tutto il sostegno del partito». Che ci sia molta convenienza in queste parole è certo - mei giorni scorsi, Juppé aveva usato parole dure contro il candidato, accusandolo di aver fatto perdere ai Republicains la loro forza nei sondaggi e di essere ostinato - ma di sicuro ormai si dovrebbe arrivare alle urne con Fillon come candidato, sempre che dalle procure non arrivino novità importanti e clamorose (e non è da escludere).

