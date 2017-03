Matteo Renzi, Lingotto 2017 / Diretta streaming video: “nuovo Pd unico argine per tenuta democrazia”

MATTEO RENZI, LINGOTTO 2017: IL DISCORSO DEL CANDIDATO SEGRETARIO (DIRETTA STREAMING VIDEO) - Renzi ha aperto il Lingotto 2017 ieri sera con un lungo discorso programmatico che intende lanciare il dibattito anche per questo weekend a Torino verso il Congresso Pd, con la il ticket Renzi-Martina pronto a sfidare Emiliano e Orlando. «Da tre mesi la politica italiana sembra bloccata, dopo il referendum, noi abbiamo il compito di fare tesoro degli errori commessi e restituire una speranza al paese, abbiamo scelto il Lingotto perché pensiamo che sia interessante ripartire da luoghi che hanno segnato la nostra storia e la nostra tradizione. Il Pd deve rivendicare il futuro come cifra della sinistra, e non rassegnarsi a che la paura sia l’arma elettorale degli altri e il tema dominante», ha aperto l’ex premier e candidato alla segretaria dem. Tre gli obiettivi principali di questa campagna proposti da Renzi: «Il primo: offrire una visione dell’Italia per i prossimi dieci anni. Il secondo: proporre una classe dirigente non improvvisata. Il terzo: dare ai nostri concittadini la possibilità di guardare al futuro con un sentimento diverso dalla paura, che non può essere l’unica prospettiva». Il vero tema chiave però è il rilancio europeo, «Bisogna lavorare meglio sulla difesa e sulla sicurezza comune dei cittadini europei. Poi c’è il grande tema della moneta, del fisco, della ricerca, delle grandi reti. Servono proposte concrete: la nostra è quella di rimettere in campo il principio democratico dell’Europa. L’Italia deve impegnarsi per l’elezione diretta del presidente della Commissione. Democrazia, non burocrazia». Renzi al Lingotto ha voluto anche approfittare per annunciare una novità sul web che prenderà piede da domenica prossima: «Abbiamo un problema con il web, perché il sentiment del Sì al referendum costituzionale era assai più basso di quello del No e questo non dipende solo dai ‘troll’ utilizzati dagli altri. Domenica presenteremo la nostra piattaforma digitale. Si chiamerà non ‘Rousseau’, ma Bob, come Bob Kennedy. Chi vorrà avrà la sua password con il suo pin. E’ la piattaforma che si collega con le feste dell’Unita’. Non lasceremo la straordinaria invenzione del web nelle mani di chi fa business e soldi con gli ideali degli altri». Insomma, sfida lanciata anche al Movimento 5 Stelle prima della conclusione finale, «Oggi si può difendere la società aperta solo se riportiamo nel nostro campo alcune parole chiave: la parola identità è una parola di sinistra, non possiamo lasciarlo alla destra. Dal Lingotto lanciamo un messaggio sul futuro: basta alle polemiche e alle battaglie personali. Noi non ci facciamo impaurire e rilanciamo sui contenuti: questo è il nostro Partito Democratico».

MATTEO RENZI, LINGOTTO 2017: I NUMERI DELLA KERMESSE (DIRETTA STREAMING VIDEO) - Poco prima dell’inizio ufficiale della kermesse del Lingotto 2017, Matteo Renzi aveva raccontato al collega della Stampa Geremicca come questi tre giorni di incontri a Torino serviranno sì a rilanciare il progetto del Pd lato renziano ma anche a ridare una forma di contenuto politico che da troppi mesi è fermo, anche per errori dello stesso Renzi. «Dobbiamo definire la nostra posizione rispetto al governo: cioè le priorità che crediamo debbano essere perseguite. E tornare a occuparci del partito, dei circoli, delle feste, della comunicazione, dell’organizzazione. Ma prima di tutto, ovviamente, della missione e del profilo del Pd che vogliamo. vorrei partire da quel che succede nel mondo - da Trump, per dire - per arrivare alla Le Pen ed al nostro Paese. L’interrogativo resta lo stesso: il ruolo e la politica di una grande forza di centrosinistra di fronte ai populismi dilaganti. Non esistono risposte semplici: nei tre anni di governo, però, qualcuna abbiamo provato a darla». I numeri della kermesse sono interessanti per stabilire la portata di questo evento nella galassia dem, sulla quale si dovranno confrontare gli avversari Emiliano e Orlando ancora ai box per preparare la campagna pre-primarie. 250 – gli iscritti a ciascuno dei tavoli del workshop per un totale di oltre 3 mila; 100 – I posti “sicuri” da capolista alla Camera che il prossimo segretario del Pd dovrà distribuire in vista delle politiche. La gran parte degli aspiranti sono in platea a Torino; 12 – le stanze che ospiteranno i workshop, ognuna dedicata a un tema: partito; la società aperta ai tempi del populismo; Europa e Mediterraneo; capitale umano, scuola, università e ricerca; lavoro di cittadinanza; istituzioni e pubblica amministrazione; welfare e salute, tra protezione e promozione; nuova economica e fisco amico; diritti, legalità, giustizia; crescita e Mezzogiorno; cultura, identità e cittadinanza; città e territori. I numeri offerti da Repubblica mostrano anche ben 6 come gli interventi dal palco da dieci minuti circa l'uno prima dell’inizio dei workshop. Tra questi, il docente di Economia Marco Fortis, della Cattolica di Milano, e il professore della Luiss Sergio Fabbrini; 3 – i giorni della manifestazione. Dopo il saluto di Renzi il primo intervento politico toccherà al numero due del ticket per il congresso, Maurizio Martina. Domenica chiude l’ex premier; 10 – gli anni trascorsi dal primo Lingotto del Pd, nel giugno 2007, che segnò l’insediamento di Walter Veltroni alla guida del partito.

