SALVINI A NAPOLI/ Comizio annullato: Mostra D’Oltremare, vincono i centri sociali. “Vengo lo stesso”

SALVINI A NAPOLI, COMIZIO ANNULLATO: IL NO DELLA MOSTRA D’OLTREMARE, VINCONO I CENTRI SOCIALI - Ha del clamoroso quanto avvenuto ieri sera alla vigilia del comizio che Matteo Salvini avrebbe dovuto tenere oggi alla Mostra D’Oltremare di Napoli per presentare “Noi con Salvini” il movimento del sud che farà cartello nazionale con la Lega Nord: da ieri mattina allcune decine di manifestanti aderenti alla rete antirazzista e ai centri sociali avevano occupato la sala congressi della Mostra d'Oltremare fino a che la sera arriva la svolta clamorosa. «Ci hanno comunicato che la Mostra D'Oltremare rescinderà il contratto con Salvini. Per questo motivo liberiamo la sala congressi ma saremo comunque in piazza se Salvini dovesse venire ugualmente», ha detto Alfonso De Vito, uno dei portavoce del Comitato Mai con Salvini uscendo dalla sala occupata e dove sabato era prevista la manifestazione politica con il leader della Lega. In poche parole, il centro congressi si è fatto convincere dalla manifestazione di occupazione di centri sociali, movimenti anti-fascisti, femministi (presenti anche quel “Non una di meno” che ha organizzato lo sciopero per la festa dell’8 marzo) a non concedere la sala dove da mesi il leader della Lega Nord aveva prenotato per poter presentare il nuovo movimento al sud. Al netto di ogni giudizio politico, il fatto resta gravissimo e nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17 ovvero quando avrebbe dovuto tenersi il comizio di Salvini, il leader della Lega ha fatto sapere di voler venire lo stesso in città: si temono nuovi scontri e manifestazioni e la situazione è tutt’altro che serena nella città partenopea.

SALVINI A NAPOLI, COMIZIO ANNULLATO: SALTA PRESENTAZIONE MOVIMENTO LEGA DEL SUD, “VADO LO STESSO A NAPOLI” - La reazione di Salvini alla decisione della Mostra d’Oltremare di revocare il contratto il giorno prima del comizio organizzato da mesi è comprensibilmente infastidita: «Lo stato a Napoli non esiste, comandano violenti e centri sociali. Lo stato non è in grado di garantire democrazia, sicurezza e libertà d'espressione. Non è possibile che l'Italia sia ostaggio di delinquenti, di sindaci complici e ministri assenti». Così all’Ansa il segretario Matteo Salvini dopo il no della Mostra d'Oltremare alla manifestazione che era in programma oggi a Napoli. «Visto che non siamo in dittatura e per rispetto nei confronti delle migliaia di persone che hanno già annunciato la loro pacifica presenza, domani alle 17 sarò Napoli come previsto», ha aggiunto Salvini. Polemiche notevoli da giorni nella città di Napoli con addirittura lancio di uova e scontri con la polizia lo scorso 8 marzo per l’arrivo di Salvini ad un incontro di preparazione al comizio di oggi. I leader paga i tanti anni di contrasti della LegaNord contro il “sud ladro” e i tanti attacchi considerati di stampo razzista dell’attuale segretario. Tutto annullato insomma, anche se il segretario non intende indietreggiare e valuta nel corso della giornata una modalità alternativa per poter comunque presentare il movimento “Noi con Salvini” che oggi avrebbe dovuto vedere la luce in quel di Napoli. Salvini rilancia così: «Verrò a dire che bisogna conoscersi e rispettarsi; la battaglia è nazionale»

