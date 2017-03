Sondaggi elettorali, intenzioni di voto: testa a testa M5s-Pd (oggi, 11 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: TESTA A TESTA M5S-PD (OGGI, 11 MARZO 2017) - Quale partito è in testa nelle preferenze degli italiani? Secondo gli ultimi sondaggi elettorali, realizzati dall'Istituto Ixè per il programma di Rai 3 Agorà lo scorso 8 marzo, è testa a testa tra il M5s e il Pd. Dopo che alcuni istituti di ricerca hanno segnalato negli ultimi giorni il sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico ora sembra che i primi due partiti siano pari nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo infatti i risultati di questi sondaggi, se si votasse oggi per le elezioni politiche, il Movimento 5 Stelle raccoglierebbe il 27,6 delle preferenze degli elettori. Ma il Partito Democratico arriverebbe molto vicino con il 27,0% dei consensi. Dunque si tratterebbe di un distacco minimo tra M5s e Pd, che sarebbero distanziati solo dallo 0,6%. Per quanto riguarda gli altri partiti sarebbero queste le percentuali in base ai dati raccolti da questi ultimi sondaggi. Sinistra Italiana/ SEL arriverebbe al 3,5%, Forza Italia al 12,3%, Nuovo Centrodestra al 2,6%, UDC - Unione di Centro allo 0,6%, Fratelli d'Italia – AN al 5,2%, la Lega Nord al 12,6%. Il nuovo partito dei Democratici e Progressisti, nato dalla scissione della sinistra interna al Pd arriverebbe al 3,6%.

SONDAGGI ELETTORALI E FIDUCIA NEI LEADER: POCHI GLI ITALIANI CHE NE HANNO MOLTA (OGGI, 11 MARZO 2017) - Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici questi ultimi sondaggi elettorali segnalano che sono pochi gli italiani che ne hanno molta. In base ai dati raccolti infatti dall'Istituto Ixè, nella rilevazione effettuata lo scorso 8 marzo per il programma di Rai 3 Agorà, nella classifica di leader politici che ricevono molta+abbastanza fiducia svetta il premier Paolo Gentiloni: ma è solo il 28% degli elettori intervistati a indicarlo. Il resto della classifica è composto dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi con il 25%, dal leader della Lega Nord Matteo Salvini con il 20%, dalla leader di Fratelli d'Italia anche lei con il 20%, dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio con il 18%, dal fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo con il 17% e infine dall'ex Cavaliere Silvio Berlusconi con il 15%. Infine, riguardo alla fiducia degli italiani nel governo guidato da Paolo Gentiloni, questi ultimi sondaggi elettorali indicano che la maggioranza degli italiani, il 46%, ne ha poca, e il 29% nessuna. Il 25% di elettori risponde di avere molta+abbastanza fiducia, il 22% abbastanza e solo il 3% molta.

