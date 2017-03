MATTEO RENZI, LINGOTTO 2017 / Diretta streaming video, conclusioni e lancio programma verso Congresso Pd

MATTEO RENZI, LINGOTTO 2017: LE CONCLUSIONI POLITICHE (DIRETTA STREAMING VIDEO) - Si chiude con l’intervento conclusivo di Matteo Renzi alle 12 l’edizione del Lingotto 2017: una chiosa per puntare al Congresso Pd, un lancio vero le Primarie che vedranno l’ex segretario battagliare con Orlando ed Emiliano, un modo per rilanciare il programma renziano di fatto “fermo” dopo la sconfitta cocente del Referendum Costituzionale. L’ultima giornata di una kermesse frizzante ma forse finora senza il vero “cambio di passo” sperata, vedrà tanti interventi politici che faranno da ponte verso le conclusioni programmatiche di Renzi, in ticket con Maurizio Martina per la corsa alle Primarie. Ma come sarà questo ticket “nuovo” per il Partito Democratico? Si deduca un ritorno al linguaggio di sinistra come ad un gioco di squadra e non più un uomo solo al comando; in questi tre giorni i vari workshop hanno senato come già avveniva alla Leopolda una modalità di raccogliere idee dal basso per lanciare la bozza di mozione verso il Congresso. «Verrà presentato Bob, la piattaforma congressuale che servirà per continuare a condividere le proposte dal basso: Chi vorrà avrà una sua password e suo pin – aveva detto l’ex premier nel suo intervento introduttivo – perché i circoli devono essere più aperti, ma non dobbiamo lasciare il web a chi fa business e soldi con gli ideali degli altri». Ci saranno Lotti e Gentiloni per sottolineare la vicinanza sul caso Consip e la tenuta del governo fino a scadenza naturale: basterà tutto questo per poter rilanciare un verso progetto di Partito? Non lo sappiamo, si attendono novità dall’ultimo discorso di Renzi per vedere quel cambio di passo finora non realmente realizzato.

MATTEO RENZI, LINGOTTO 2017: LA SCALETTA DI OGGI (DIRETTA STREAMING VIDEO) - In occasione di questa ultima giornata di Lingotto 2017, Matteo Renzi ha postato su Facebook il commento alla convention in corso: «Quello che non tutti hanno colto, negli editoriali e nei commenti - dice ancora l'ex premier ed ex segretario del partito - è che la forza di questa straordinaria esperienza non è il leader, non è il ticket, non è il gruppo dirigente. La forza di questa storia è che qui c'è un popolo vero, in carne e ossa, che non si rassegna a lasciare il futuro al catastrofismo". "I giornali - sottolinea infine Renzi - si domandano se è cambiato il mio carattere. O se è cambiato il nostro umore. Quello che interessa a questo popolo è cambiare l'Italia. Renderla più giusta e più forte. Siamo al Lingotto per farlo, insieme». Sul fronte degli ultimi appuntamenti in scaletta, dalle 9,30 stanno parlando i ministri che ancora non hanno raccontato la loro idea di partito (Minniti, Fedeli, Delrio e Madia). «Sarà poi la volta di altri politici che sostengono la mozione congressuale dell’ex premier: da Gianni Pittella a Piero Fassino, passando per Matteo Richetti, Luigi Berlinguer e Luciano Pizzetti. Sarà presente anche Luca Lotti, lontano da Torino nei primi due giorni per ragioni familiari, ma soprattutto ci sarà il premier Gentiloni», si legge nella scaletta stilata dall’Unità. (Niccolò Magnani)

CLICCA QUI SOTTO PER DIRETTA STREAMING VIDEO DEL LINGOTTO 2017