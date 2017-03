MOVIMENTO SOCIALE O 5 STELLE?/ La gaffe di Giletti a L'Arena con la senatrice Lezzi

MOVIMENTO SOCIALE O 5 STELLE? LA GAFFE DI GILETTI A L'ARENA DURANTE LA PRESENTAZIONE DELLA SENATRICE LEZZI - Gaffe di Massimo Giletti nella puntata di oggi de L'Arena: il conduttore ha fatto confusione sul partito del quale fa parte la senatrice Barbara Lezzi. Quando le si è rivolto per chiederle un parere in merito al caso di cronaca che sta dividendo l'opinione pubblica e ai risvolti giudiziari e politici, non l'ha presentata come esponente in studio del Movimento 5 Stelle, bensì come rappresentante del «Movimento sociale», il partito politico di estrema destra fondato da Giorgio Almirante e da ex esponenti del regima fascista. La terribile gaffe di Massimo Giletti ha suscitato le risate degli ospiti in studio, che hanno annunciato al conduttore la sua prossima presenza nel servizio che Striscia la Notizia dedica agli "scivoloni" televisivi. La diretta interessata, la senatrice Barbara Lezzi, non ha commentato la gaffe del conduttore de L'Arena, ma ha reagito sorridendo e mettendosi le mani sul volto per l'accostamento al partito di ispirazione neofascista. La gaffe sul M5s ovviamente non è passata inosservata al popolo della Rete, che ha subito commentato sui social network: «Movimento Sociale, ops Movimento 5 Stelle. Ahahahahah che gaffe! #arenagiletti».

