ELEZIONI FRANCIA 2017: MACRON CHIEDE PRESTITO DI 8 MILIONI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (OGGI, 13 MARZO) - Macron, candidato di En Marche! alle elezioni presidenziali francesi ha annunciato di aver chiesto un prestito personale per la sua campagna elettorale. L'ex ministro dell'Economia ha spiegato che sta negoziando con una banca per avere 8 milioni di euro, destinati al finanziamento della sua campagna. Finora Macron ha usato i proventi di donazioni, ma nell'intervista rilasciata al quotidiano La Croix ha spiegato che questa operazione è necessaria per poter competere con i suoi rivali alle elezioni presidenziali francesi. Quello dei prestiti è, invece, un argomento delicato per Fillon, accusato di aver ricevuto 50mila euro da Marc Ladreit de Lacharrière, amico di famiglia e proprietario della rivista che stipendiava la moglie Penelope. Da qui il sospetto di lavoro fittizio. L'indiscrezione in questo caso è stata lanciata dal Canard Enchainé proprio dopo che Fillon era riuscito a riconquistare la fiducia del suo partito.

ELEZIONI FRANCIA 2017: FILLON CRITICATO PER SPESE ECCESSIVE IN VESTITI (OGGI, 13 MARZO) - Dopo il Penelope-gate, lo scandalo sui presunti impieghi fittizi per moglie e figli, scoppia un altro caso con Fillon protagonista: il candidato del centrodestra per le elezioni presidenziali francesi avrebbe speso 48.500 euro in vestiti. L'indiscrezione è stata lanciata da Le Journal de Dimanche, secondo cui è questa la spesa effettuata da Fillon dal 2012 in vestiti d'alta moda, fatti su misura e comprati in una rinomata boutique di Parigi. Il settimanale ha spiegato che 35.500 euro di quella somma sono stati pagati in contanti da amici generosi del candidato alle presidenziali, mentre le nuove spese a febbraio, dopo la deflagrazione del Penelope-gate, sono state pagate con un assento del Monte dei Paschi di Siena. Sia chiaro: non c'è nulla di illegale in tutto ciò, viene solo dimostrata la vita dispendiosa di Fillon. Di sicuro la campagna elettorale francese si sta rivelando particolarmente avvelenata.

