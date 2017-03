LEGGE FINE VITA/ Biotestamento e Dat, approdo alla Camera: diritti del malato e polemiche (oggi 13 marzo 2017)

LEGGE FINE VITA, BIOTESTAMENTO E DAT: TESTO ALLA CAMERA, I PUNTI CHIAVE (ULTIME NOTIZIE) - Oggi approda alla Camera il disegno di legge sul Fine Vita, il biotestamento e le Disposizioni anticipate di trattamento, dopo anni di discussioni e gli ultimi mesi di forti contrasti anche all’interno della maggioranza per una legge assieme alle Unioni Civili tra le più delicate e polemizzate nel panorama politico e sociale del nostro Paese. La proposta di legge sul testamento biologico arriva dunque oggi a Montecitorio, con relatrice Donata Lenzi (Pd), dopo un lungo lavoro della Commissione Affari Sociali: «Una legge non invasiva ma equilibrata, con cui, dopo 70 anni, potremo finalmente dare attuazione all’articolo 32 della Costituzione sulla libertà di cura, sempre nel rispetto della persona umana» spiega la relatrice Donata Lenzi. I casi di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e negli ultimi giorni Dj Fabo hanno influito ne corso di questi anni per maturare una discussione, accesissima, sul possibile disegno di legge riguardo le disposizioni anticipate di trattamento (Dat). «Questa legge non riguarda affatto l’eutanasia, che segue un iter legislativo completamente diverso, ma stabilisce semplicemente ciò che nelle buone pratiche già esiste, ovvero che se il paziente non fornisce il proprio consenso ad una determinata terapia, il medico è tenuto a rispettarne fino in fondo la volontà». Le Dat saranno lo strumento con cui la persona potrà esplicitare queste volontà, individuando un fiduciario che avrà il mandato di farle rispettare: «in questo modo, il medico sarà libero da responsabilità penali e civili per aver rispettato le volontà del paziente», spiega ancora Lenzi. Secondo punto chiave della legge sul fine vita è posta sulla centralità della persona malata con la sua specificità e il suo diritto all’autodeterminazione, e sulla la relazione medico-paziente, con la pianificazione condivisa delle cure e una presa in carico “fino in fondo” del paziente da parte della struttura. Con la garanzia, qualora richiesto, della somministrazione delle cure palliative, spiega ancora la Lenzi.

LEGGE FINE VITA, BIOTESTAMENTO E DAT: TANTI NODI DA SCIOGLIERE (ULTIME NOTIZIE) - Su tutti, due, infatti, sono i punti su cui il dibattito in Aula riguardo il Testamento Biologico e la legge sul fine vita si preannunciano insidioso: l’inclusione della nutrizione e dell’idratazione artificiali tra le terapie alle quali sarà possibile rinunciare, e l’eventuale astensione del medico da comportamenti attivi appellandosi al codice deontologico. Avvenire giorni fa ha segnalato i punti ancora di massima distanza tra le parti in Parlamento: «il disegno di legge infatti contempla ancora la possibilità per il malato di disporre la sospensione della nutrizione assistita (considerata dagli uni una terapia e dagli altri semplice sostegno vitale) anche se ciò comporta la propria morte; vincolo per i medici sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento, documento con le volontà di fine vita cui i professionisti della sanità dovrebbero attenersi senza alcun margine di azione né possibilità di fare obiezione di coscienza». Le Dat come il suicidio assistito rischiano di far pervenire una legge sul fine vita ad una quasi esplicita sull’Eutanasia. Sarà la mediazione di tante associazioni a favore e contro a questi provvedimenti a far da contraltare alle discussioni in Aula, con la speranza che nessuna onda emotiva sul caso Dj Fabo, in un verso o nell’altro, possa condizionare una legge che assume un’importanza capitale per lo sviluppo etico e sociale dei prossimo anni. Proprio sul caso di Fabiano Antoniani si è espresso negli scorsi giorni il Presidente Emerito della Consulta, Cesare Mirabelli, che ha dato il suo apporto giuridico ad una legge e una questione sempre più spinosa: massimo rispetto per le persone, per le loro famiglie e per il loro dolore, ma a chi reclama un 'diritto' all’eutanasia il presidente emerito obietta che, allo stato, non può essere previsto. «Non esiste un diritto costituzionale alla morte. Questo non significa che la morte non possa sopraggiungere in rapporto alla mancata prestazione di trattamenti sanitari per i quali occorra il consenso della persona». A chi richiede che il medico possa eseguire in toto le volontà del paziente, chiunque esso sia e in qualunque stato versi, Mirabelli risponde: «L’attività del medico è, deve essere, orientata alla cura, al recupero della salute, al sollievo della sofferenza. Il medico, poi, è chiamato a esprimere un giudizio di proporzionalità tra gli interventi da effettuare e le reali prospettive di riuscita o di rischio degli stessi. A questo serve il consenso informato: evitare di assumere rischi eccedenti rispetto ai possibili benefici per il paziente. Tanto che, parliamoci chiaro, è nato più che altro come un presidio 'difensivo' per i medici». Quanto alle Dat, il testo attuale rischia di fare del medico un mero esecutore di quello che potrebbe configurarsi come un abbandono terapeutico, fino a sfociare in suicidio assistito», conclude sull'Avvenire giorni fa ancora Mirabelli. (Niccolò Magnani)

