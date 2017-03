BLOG (NON) DI BEPPE GRILLO / Pd querela il leader M5s che si difende: “non sono responsabile”

BLOG (NON) DI BEPPE GRILLO, PD QUERELA IL LEADER M5S: “NON SONO RESPONSABILE” - Sarebbe una splendida commedia, o una farsa eppure è tutto vero e siamo nella realtà della politica italiana: il (non) Blog di Beppe Grillo torna ad essere al centro delle cronache politiche questa volta non per post che fanno tremare i politici avversari, o per campagne fondi per rilanciare il Movimento 5 Stelle e neanche per il codice di regolamento ed etico interno al M5s. Nulla di tutto questo, semplicemente il blog di Beppe Grillo non è di Beppe Grillo. Ok, non stiamo impazzendo, seguiteci e capirete: parte tutto con una denuncia e una querela che il Partito Democratico svolge contro il blog del fondatore a Cinque Stelle per aver scritto un post velenoso accusando lo stesso Pd sul caso che vedeva coinvolta l’allora ministra dello Sviluppo Economico Federica Guidi (poi dimessa proprio per il caso Tempa Rossa). Ecco, arriva la denuncia contro il post che dava al Pd dei “collusi, tutti complici e con le mani sporche di denaro e petrolio” e la risposta del comico e leader politico qual’è? “Beh, ma io non sono responsabile del sito”. Sì avete capito bene, la questione è tutta qui: lo scrive in un lungo post il tesoriere Pd Francesco Bonifazi: «Un noto comico, che ha costruito la propria fama sopratutto con il suo Blog, i suoi profili Facebook e Twitter, un bel giorno decide di dire a 400.000 iscritti e diversi milioni di elettori del PD: “Tutti collusi. Tutti complici. Con le mani sporche di petrolio e denaro”. Trattandosi di un comico ho cercato di leggere tra le pieghe del messaggio la battuta ma - ahimè - ho trovato solo offese. Quindi ho cercato di tutelare la nostra immagine, non tanto per me quanto per la comunità che rappresento, attraverso un’azione legale. Dicono che loro sono per la legalità? Bene, lo dimostrino: si lascino processare». Bene, poi arriva la svolta tanto comica quanto realistica (altro che farsa insomma): «leggendo la memoria difensiva con cui il comico rispondeva alla denuncia e scopro che Grillo è davvero “un comico”».

Bonifazi poi riporta la risposta, con tanto di documentazione fotografica, degli avvocati di Grillo che affermano come Beppe non sia regolabile per il suo (o non suo, a questo punto) Blog a Cinque Stelle. «Il comico - scrive ancora Bonifazi riportando la memoria di Grillo - `non e´ responsabile, né gestore, né moderatore, né direttore, né provider, né titolare del dominio, del Blog, né degli account Twitter, né dei Tweet e non ha alcun potere di direzione né di controllo sul Blog, né sugli account Twitter, né sui tweet e tanto meno su ciò che ivi viene postato». La ciurma dem retwitta in gran quantità in queste ore le parole e la risposta di Bonifazi per sottolineare come un leader che accusa e attacca sul blog ogni giorno mezza politica e che ha costruito la fortuna del proprio Movimento proprio utilizzando il Blog come depositario unico del volere degli iscritti al M5s sulla rete, forse non sia propriamente “serio” per essere carini. All’accusato il diritto di risposta, basta che non se la risolva anche questa volta con un “beh, ma io non sono responsabile”… (Niccolò Magnani)

