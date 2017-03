Elezioni Olanda 2017/ Risultati, Wilders o Rutte: quale vincitore? I sondaggi...(ultime notizie oggi 15 marzo)

ELEZIONI OLANDA 2017, RISULTATI E VINCITORE: RUTTE VS WILDERS, I SONDAGGI (ULTIME NOTIZIE) - Ci siamo, le Elezioni in Olanda per rinnovare la Camera Bassa e il Governo sono scattate questa mattina con le urne aperte in tutti i Paesi Bassi: l’Europa intera interessata e non poco all’esito e ai risultati di questa prima importantissima tornata elettorale che nel giro di pochi mesi porterà altri Paesi Ue al voto, con Francia e Germania su tutte. Interessata non solo per la crisi diplomatica con la Turchia che sta segnando gli ultimi giorni di campagna elettorale olandese con possibili ripercussioni anche a Bruxelles su temi come la politica estera, i migranti e la diplomazia europea. Si rinnova la Camera Bassa del Parlamento e soprattutto si arriva al cambio governo in un panorama che dire frammentato è dire poco. Si rischia infatti l’enpasse come nel 2010 e nel 2012, quando i due governi Rutte videro più di 100 giorni per poter arrivare all’accordo elettorale tra i vari partiti in campo. Anche per queste elezioni, 28 partiti e liste saranno presenti sulla scheda elettorale, decisamente favoriti nel “frammentarsi” per il sistema elettorale proporzionale che consente alle formazioni che ottengono lo 0,67% di ottenere un seggio in Parlamento. La vera partita politica sembra comunque essere quella più chiacchierata tra l’attuale premier e leader del Partito di Libertà e Democrazia (VDD) e il vero “protagonista” della campagna elettorale Geert Wilders, leader del Partito delle Libertà (PVV) ultradestra, anti islamico e soprattutto anti-europeista. potrebbe rivelarsi una sorpresa l’ascesa del trentenne Jesse Klaver, leader del partito dei Verdi di sinistra (GroenLinks) che, secondo i sondaggi, potrebbe quadruplicare i seggi in Parlamento. In calo i laburisti del vicepremier Lodewijk Asscher e del ministro dell'economia nonché presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem (PvdA). Al netto di ogni sondaggista, il premier Rutte è in testa anche perché la frammentazione che si pone non dovrebbe dare a nessuno partito più del 20% e lui potrebbe approfittarne avendo cercato nella campagna elettorale a tessere le reti con altri mini liste sparse in tutti i Paesi Bassi. L’ultimissimo sondaggio diffuso ieri sera da I&O Research mostra però una possibile sorpresa: l Partito della Libertà di Geert Wilders potrebbe finire al quinto posto nelle elezioni di domani in Olanda, mentre la linea dura nella crisi diplomatica con la Turchia avrebbe consolidato il vantaggio del partito liberale Vvd del primo ministro, Mark Rutte, che sarebbe accreditato di 27 seggi sui 150 della Camera bassa del Parlamento.

ELEZIONI OLANDA 2017, RISULTATI E VINCITORE: RUTTE VS WILDERS, LE SPERANZE DI LE PEN E SALVINI (ULTIME NOTIZIE) - Il voto per le Elezioni presidenziali d'Olanda 2017 è arrivato: oggi mercoledì 15 marzo 2017, si sono aperti i seggi per il rinnovo della Tweede Kamer, la Camera Bassa, ma a guardare con attenzione a ciò che accadrà nei Paesi Bassi sono anche e soprattutto i leader dei movimenti sovranisti e identitari del resto d'Europa: su tutti Marine Le Pen in Francia e Matteo Salvini (o se preferite Giorgia Meloni) in Italia. Le speranze di costoro sono tutte riposte nel Partito delle Libertà di Geert Wilders, il populista che in Olanda per molti temi trattati (e anche per il ciuffo biondo) è stato già accomunato a Donald Trump. A mettere in guardia da un eventuale successo del populista Wilders è il premier attuale, e favorito della vigilia, Mark Rutte, leader del Partito per la libertà e la democrazia (VDD). Come riportato da Rai News, Rutte ha dichiarato: "Voglio che l'Olanda sia il primo paese a fermare questa tendenza di populismo. Ricordate la Brexit. Tutti pensavamo che non sarebbe successo. E ricordate le elezioni americane. Non commettiamo altri errori. Queste elezioni sono cruciali. Fermiamo l'effetto domino in questa settimana. L'effetto domino del populismo del tipo sbagliato che conquista il mondo".

