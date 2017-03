SFIDUCIA LUCA LOTTI/ Mozione M5s al Senato, inchiesta Consip: oggi il voto (ultime notizie)

SFIDUCIA MINISTRO LOTTI, MOZIONE M5S AL SENATO: OGGI IL VOTO, GLI SCHIERAMENTI (ULTIME NOTIZIE) - Oggi pomeriggio alle ore 16.30 verrà votata dal Senato la mozione di sfiducia contro il ministro Luca Lotti, nell’ambito della inchiesta Consip che lo vede indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto. Le posizioni in Parlamento rispetto al caso politico degli ultimi mesi sono opposte e delle più disparate: «Non entro nella questione di Lotti che mi fa solo perdere tempo: è una questione del presidente del Consiglio. Detto questo la mia personale regola ed opinione è che se qualcuno crea problemi ad un organo collegiale, non monocratico, che vive insomma anche senza di te, ti dimetti», raccontava ieri Michele Emiliano, candidato alla segreteria Pd. Mentre la maggioranza del Partito Democratico difende il ministro e oggi voterà contro la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, non si può dire altrettanti degli scissionisti dem del Mdp, formato dai fuoriusciti dal Pd, che non saranno presenti in aula durante la mozione del loro compagno di governo ma che hanno annunciato già un’altra mozione. L’obiettivo è quello del ritiro alle deleghe al ministro. “Pensiamo che si debba diradare la nebbia attorno al Governo. Per questo chiediamo a Gentiloni di procedere con la navigazione e di rimuovere gli ostacoli al buon nome di quella rotta”, ha dichiarato Francesco Laforgia, capogruppo di Mdp alla Camera. La l’iniziativa è stata già respinta dal presidente dei senatori dem, Luigi Zanda: “Quando la mozione di Mdp verrà posta all’ordine del giorno del Senato la rigetteremo”. Poche settimane fa le ultime parole pubbliche di Lotti sulla vicenda Consip erano quelle rilasciate sul suo profilo Facebook: «Noi siamo gente seria e perbene. Abbiamo governato per anni Firenze e l'Italia senza farci trascinare nel fango. La verità non ha paura del tempo. E noi abbiamo pazienza e forza per sopportare la vergognosa campagna di queste ore». Per Lotti l’attacco senza remore del Movimento 5 Stelle contro di lui e contro l’ex premier Matteo Renzi è del tutto fuori luogo: «Si parla di tangenti, di arresti, di appalti. Tutte cose dalle quali sono totalmente estraneo. Per essere ancora più chiaro: non mi occupo e non mi sono mai occupato di gare Consip, non conosco e non ho mai conosciuto il dottor Romeo».

SFIDUCIA MINISTRO LOTTI, MOZIONE M5S AL SENATO: L’INCHIESTA CONSIP (ULTIME NOTIZIE) - Il motivo per cui oggi il ministro Luca Lotti è stato sottoposto alla mozione di sfiducia da parte del Movimento 5 Stelle riguarda come noto l’inchiesa Consip che vede il ministro dello Sport indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento. In sostanza a dicembre, quando Lotti era ancora sottosegretario della Presidenza del Consiglio, avrebbe avvisato il n1 di Consip, Luigi Marroni, che erano in atto delle indagini su di lui e sulla concessionaria. L’inchiesta Consip infatti nasce tutta dalle parole e deposizioni di Luigi Marroni, ad di Consip (concessionaria dello Stato per i beni e gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni) che l’Espresso ha anticipato in un suo lungo reportage esclusivo. Il settimanale riporta un lungo reportage e la deposizione fatta ai magistrati al amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, che certamente farà molto discutere. «L'imprenditore Carlo Russo mi ha chiesto di intervenire su un appalto da 2,7 miliardi di euro per conto del babbo di Matteo e di Verdini». Sono queste le parole di Marroni davanti ai pm di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano (e per l’ennesima volta un atto segreto e secretato “esce” dalle Procure come se niente fosse). «Mi dissero che erano gli arbitri del mio destino professionale», diceva ancora l’ad di Consip davanti ai giudici che ora stanno disegnando un quadro che di fatto prospetta un intreccio di interessi privati attorno agli appalti pubblici e attorno alla cerchia ristretta vicina all’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Secondo i pm, il padre dell'ex premier avrebbe aiutato l'imprenditore Alfredo Romeo a rafforzare i suoi rapporti in Consip in cambio della promessa di denaro. Un caso politico sottolineato ormai da un approdo a due necessarie e opposte posizioni: da un lato il ministro Lotti sostiene di non aver mai saputo di indagini su Consip né tantomeno parlato con Marroni, dall’altro abbiamo la posizione di Marroni che invece dice l’esatto opposto davanti ai magistrati. Uno dei due non dice il vero e il problema politico sorge proprio da questo, visto che entrambi i personaggi sono ancora nei loro legittimi posti, come numero 1 di Consip e come ministro dello Governo Gentiloni.

