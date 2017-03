Sondaggi elettorali, M5s in testa ma è distacco vero? (oggi 15 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: M5S SUPERA IL PD MA E' REBUS SUI NUMERI (OGGI, 15 MARZO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali sono concordi nell'indicare il Movimento 5 Stelle in testa rispetto al Partito Democratico che negli ultimi mesi era stato al primo posto nelle preferenze degli italiani. Ma i vari istituti di ricerche discordano sul distacco tra M5s e Pd. Se Index Research indicava, nella rilevazione condotta lo scorso 8 marzo per il programma di La7 Piazza Pulita, un distacco di 5 punti tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, Euromedia Research segnala il M5s in testa sul Pd con un punto percentuale di vantaggio. Questi sondaggi sono stati condotti lo scorso 12 marzo per il programma di Rai 1 Porta a Porta. Al campione di italiani è stato chiesto di indicare le proprie preferenze nel caso si andasse oggi al voto. E il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 26,4% contro il 25,5% del Partito Democratico. Per quanto riguarda gli altri partiti sono queste le varie percentuali raccolte sulla base di questi sondaggi: Forza Italia il 14,0, la Lega Nord il 13,7, Fratelli D'Italia-Alleanza nazionale il 5,6%. Sinistra Italiana il 3,5%, Area Popolare (Ndc+Udc) il 2,0, Movimento Democratico Progressista il 3,0% e il restante 2,3 andrebbe ad altri di Centrosinistra (Possibile+Pisapia+altri).

SONDAGGI ELETTORALI E LEGITTIMA DIFESA: ITALIANI CONTRO VIOLAZIONE PROPRIETA' PRIVATA (OGGI, 15 MARZO 2017) - Dopo il caso del ristoratore che ha ucciso un ladro gli ultimi sondaggi hanno chiesto agli italiani la loro opinione sulla legittima difesa. Nei giorni scorsi a Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, il titolare di un bar-ristorante ha sparato ad alcuni ladri che erano entrati di notte e ne ha ucciso uno con un colpo di fucile alla schiena. L’uomo adesso è indagato per omicidio volontario e sono scoppiate di nuovo le polemiche sulla legittima difesa, come successo in passato per casi simili. Al campione di italiani intervistati è stato chiesto di rispondere alla seguente ipotesi: se rapinatori si introducono in un'abitazione privata in quali casi chi vive all'interno ha diritto di difendersi sparando? Secondo i risultati di questi sondaggi per la maggioranza, il 42,5%, quando è violata la proprietà privata. Per il 30,1% anche quando è minacciata l'incolumità fisica ma non c'è pericolo di morte. Il 21,6% ha invece risposto solo se c'è un reale pericolo di vita. Infine il restante 5,8% non ha saputo rispondere alla domanda.

