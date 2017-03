Elezioni Francia 2017 / Minaccia analisti banche, “a rischio 25% titoli con vittoria Le Pen” (oggi 16 marzo)

ELEZIONI FRANCIA 2017: LA MINACCIA DI CITIGROUP (OGGI, 16 MARZO) - Il voto praticamente tra un mese delle Elezioni Francia costringe a provare qualche scenario in più per poter dare agli elettori transalpini i criteri e gli strumenti da guadagnare per un campagna elettorale più consapevole: di certo non tanto per questo nobile obiettivo ma per un tentativo di gettare luci o ombre su candidati in lizza verso l’Eliseo si stanno intensificando analisi e numeri sui possibili vincitori il prossimo 23 aprile a Parigi. Con l’esito chiaro di avere maggiori possibilità di giudicare il voto francese, non solo da un punto di vista di “candidato più simpatico” o “maggiormente convincente”. Ecco, bello chiaro è il messaggio (o minaccia?) lanciato dagli analisti di Citigroup sul rischio che corrono le varie banche francese qualora alle Elezioni trionfasse Marine Le Pen. «Una vittoria di Le Pen alle elezioni francesi azzererebbe un quarto del valore di mercato delle banche del paese». Togliere l’Euro immediatamente (oppure immettere un Franco con parità di valore), revocare l’indipendenza della banca centrale e chiedere l’uscita dall’Europa così come concepita ora; il programma economico della Le Pen, anche solo fermandosi a questi macrocapitoli, rappresenta un rischio grosso per i mercati, come hanno sottolineato gli analisti di Citigroup. «Una sua vittoria potrebbe dunque scatenare un sell off sui bond governativi francesi, con una conseguente svalutazione dei titoli che le banche hanno in portafoglio; in più, si avrebbe anche un aumento dei costi di finanziamento sul debito. Altra fonte di preoccupazione è il rischio che le banche assistano a un calo dei loro fatturati nel business legato ai mercati dei capitali e a un rallentamento nella crescita della divisione di gestione degli asset», riporta la nota degli analisti.

ELEZIONI FRANCIA 2017: MACRON REPLICA ALLE ACCUSE (OGGI, 16 MARZO) - Il candidato e favorito alla conquista delle Elezioni Francia 2017, Emmanuel Macron, ha voluto replicare alle accuse subite dopo l’indagine a suo carico per presunto favoreggiamento quando era ancora ministro dell’Economia del Governo Hollande. Secondo quanto scrive Le Monde, l'organismo di promozione delle imprese francesi all'estero, Business France, è sospettato di avere assegnato al colosso della comunicazione Havas l'organizzazione della serata 'French Tech Night' al Consumer Electronics Show senza gara d'appalto. La replica non si è fatta attendere e arriva dal comunicato stampa del movimento lanciato da Macron per questa campagna elettorale, En Marche!: «In nessun caso questa indagine riguarda Emmanuel Macron, ministro dell'Economia, né alcun membro del suo gabinetto. En Marche! non esiterà a intraprendere azioni legali contro chiunque insinui che Emmanuel Macron possa avere avuto alcuna responsabilità personale nelle decisioni approvate». La linea dell’innocenza su tutto il fronte prosegue, dicendo che qualora comunque le indagini arrivassero a conclusioni su qualche irregolarità, comunque si andrà in tribunale a dimostrare come Emmanuel Macron, il suo ufficio o il ministero non c’entrano assolutamente nulla, filtra dal suo portavoce della campagna elettorale.

