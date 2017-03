RISULTATI ELEZIONI OLANDA 2017 / Ha vinto Rutte ma non perde Wilders: l’Europa è ‘salva’? (Oggi 16 marzo)

RISULTATI ELEZIONI OLANDA 2017, HA VINTO RUTTE: MA PER IL GOVERNO ORA SONO DOLORI (ULTIME NOTIZIE) - L’Olanda questa mattina dopo le Elezioni Politiche 2017 si sveglia un po’ meno populista ma comunque in forte crisi di frammentazione politica. Vedendo i risultai, era prevedibile ma Rutte con il suo Vvd si è confermato il partito più votato, conquistando 33 seggi (su 150, questo per far capire come la maggioranza sia comunque una chimera per un solo partito). Lo spettro temibile da tutta l’Europa ed estremista di destra, Geert Wilders arriva secondo: non vince, ma neanche perde e si conferma mina vagante per lo scacchiere olandese. Al terzo posto finisco i democristiani di Cda e i liberali di sinistra D66 con 19 seggi conquistati; si conferma l'avanzata dei verdi del GroenLinks, passati dal 2,3% del 2012 a un 9%, e da 4 a ben 14 seggi. Confermati anche il successo del partito antirazzista Denk, che con il 2,1% (secondo le ultime percentuali disponibili) entra per la prima volta in parlamento con 3 rappresentanti. Il premier uscente vien dunque confermato come il candidato incaricato di formare un nuovo governo con nuove alleanze tutt’altro che semplici e che richiederanno forse qualche mese per una messa a punto legittima ed efficace. Dopo la palese vittoria del partito di Rutte su quello del populista anti-immigranti di Geert Wilders, il presidente francese uscente Hollande ha commentato, in una nota, che "i valori dell'apertura, del rispetto per gli altri, a la fede nel futuro dell'Europa sono l'unica vera risposta agli impulsi nazionalisti e agli isolazionismi che stanno scuotendo il mondo".

RISULTATI ELEZIONI OLANDA 2017, HA VINTO RUTTE: WILDERS CRESCE MA NON SFONDA (ULTIME NOTIZIE) - Non ha perso ma non si può dire che ha vinto: Geert Wilders non ha sfondato alle Elezioni in Olanda chiusesi ieri sera dopo tre exit poll. Il premier Rutte ha recuperato terreno praticamente nell’ultimo mese, complice probabilmente quella lunga e rammarica crisi diplomatica con la Turchia che ha rimesso al centro la forza del governo di Amsterdam che non sembrava esserci stata nei primi 4 anni di governo. Il commento di Rutte subito dopo il risultato delle elezioni la dice tutta sul sentimento che potrebbe aver mosso milioni di olandesi contro Wilders: «E' una serata importante per tutta l'Europa: l'Olanda dopo la Brexit e le elezioni americane ha detto no al populismo». La replica? Immediata e piccata, anche per chi è arrivato comunque secondo nei risultati delle urne; «Mark Rutte non si è ancora liberato di me. Se fosse possibile vorrei governare, ma se non funzionerà sosterremo il governo laddove necessario, sui temi che ci sono più cari». Sarà difficile visto che Rutte non sembra essere per nulla interessato ad “affidarsi” al leader di estrema destra; questo però dovrà essere rivalutato quando il premier liberale sentirà gli altri partiti arrivati dietro per provare a mettere su un governo. Siamo così certi che riuscirà a fare a meno dei numeri del Partito delle libertà? E in questo caso allora si può realmente dire come oggi che l’Europa è salva? (Niccolò Magnani)

