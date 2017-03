Sondaggi elettorali, astensione in calo o in crescita? (oggi 16 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E ASTENSIONE: IN CALO O IN CRESCITA? (OGGI, 16 MARZO 2017) - Discordanza tra sondaggi elettorali per quanto riguarda l'astensioni. Alcuni istituti di ricerca segnalano infatti un calo di elettori indecisi o astenuti mentre altri indicano una crescita della percentuale di italiani che ha già deciso di non andare a votare alle elezioni oppure è ancora incerto sul partito al quale dare la propria preferenza. Secondo gli ultimi sondaggi di Euromedia Research, condotti lo scorso 12 marzo per il programma di Rai 1 Porta a Porta, gli elettori incerti o astenuti, se si andasse oggi alle urne sono diminuiti e si attestano intorno al 33,4%. Secondo invece i sondaggi realizzati da EMG Acqua per La7 Srl nel periodo dal 10 al 12 marzo scorso, gli italiani che dichiarano la propria astensione in caso di voto sono in aumento e raggiungono il 39.3%. A questa percentuale si deve aggiungere anche quella degli elettori indecisi che sono il 17.1%. La somma delle due percentuali fa arrivare gli italiani indecisi o astenuti al 56,4%.

SONDAGGI ELETTORALI E LEGITTIMA DIFESA: ITALIANI PROPENSI A SPARARE (OGGI, 16 MARZO 2017) - Secondo gli ultimi sondaggi, effettuati dopo il recente caso del ristoratore che ha sparato al ladro nel lodigiano, gli italiani sono propensi all'uso delle armi. Euromedia Research a riguardo ha effettuato una rilevazione lo scorso 12 marzo per il programma di Rai 1 Porta a Porta. Al campione di italiani è stato chiesto: Se lei si trovasse in una situazione di pericolo per l’incolumità fisica (sua o dei suoi familiari) e avesse un’arma, potrebbe sparare a chi lo sta minacciando? E in base ai dati di questi sondaggi la maggioranza degli italiani, il 42,0% ha risposto "probabilmente sparerei": a questa percentuale si aggiunge poi il 22,8% che ha dichiarato "sicuramente sparerei". Solo il 3,9% ha affermato che in tale situazione sicuramente non sparerebbe e il 17,3% ha risposto "probabilmente non sparerei". Il restante 14,0% non sa come si comporterebbe in un caso simile. Per quanto riguarda poi il livello di sicurezza percepito dagli italiani per il 59,9% la zona di residenza è "abbastanza sicura", per il 4,7% molto sicura, per il 27,2% poco sicura, per il 6,9% per nulla sicura e il restante 1,3% non ha saputo dare un'opinione in merito.

