Sondaggi elettorali, la Sinistra unita vale il 14% (oggi 17 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: LISTA UNITARIA DI SINISTRA AL 14% (OGGI, 17 MARZO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali non sono concordi sulle intenzioni di voto degli italiani. Mentre alcuni istituti di ricerche danno il Movimento 5 Stelle in testa nelle preferenze degli elettori, l'ultima rilevazione di Sondaggi Bidimedia - Bi3 rileva un vantaggio del Pd sul M5s. Secondo i risultati di questi sondaggi effettuati, nel periodo dal 6 al 9 marzo scorso, il Partito Democratico raccoglie il 26,00% dei consensi contro il 24,50% del Movimento 5 Stelle. Nella rilevazione è stato ipotizzato che al voto alla Camera dei Deputati si presenti una Lista Unitaria di Sinistra: se si unissero Sinistra Italia di Fratoianni, Campo Progressista di Pisapia e Movimento Democratico e Progressista di Speranza e Bersani la Lista così composta raccoglierebbe il 14% dei voti. Per quanto riguarda i partiti di Centrodestra sono queste le percentuali che otterrebbero, in base ai dati di questi sondaggi: Forza Italia arriverebbe al 12,00%, Nuovo Centrodestra ed altri di Centro raggiungerebbero il 3,00%, la Lega Nord farebbe registrare il 12,00% e Fratelli D'Italia il 4,50%.

SONDAGGI ELETTORALI E FIDUCIA NEI LEADER: RENZI BATTE TUTTI (OGGI, 17 MARZO 2017) - Per quanto riguarda la fiducia nei leader, in base agli ultimi sondaggi elettorali, l'ex premier Matteo Renzi batte tutti. Secondo la rilevazione effettuata dall'Istituto Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 8 marzo l'ex presidente del Consiglio raccoglie la fiducia del 26% degli italiani. A seguire, nella lista di protagonisti della politica italiana presentata al campione di elettori, ci sono il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo con il 24%, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con il 23%, il leader della Lega Nord Matteo Salvini, anche lui con il 23%, il grillino vice presidente della Camera Luigi Di Maio con il 21% e infine l'ex Cavaliere Silvio Berlusconi con il 18%. Riguardo poi alla fiducia che ispira il premier Paolo Gentiloni e il Governo nel suo complesso questi sondaggi hanno rilevato basse percentuali: l'attuale presidente del Consiglio raccoglie il 31,0% dei consensi da parte degli italiani mentre l'Esecutivo complessivamente ancora meno, il 22,0%.

