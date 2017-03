FUNERALE NCD/ Con carrozza e cavalli, video: ironia su nuovo partito Alfano, ex Iena contestata

FUNERALE NCD: IL VIDEO DELL'EX IENA CHE IRONIZZA SUL NUOVO PARTITO DI ALFANO (OGGI, 18 MARZO 2017) - Angelino Afano fa nascere il nuovo Alternativa Popolare e l'ex Iena Enrico Lucci celebra un funerale di Ncd, il vecchio partito ormai defunto. Tutto è avvenuto oggi a Roma, al centro congressi Alibert dove era riunita l'assemblea nazionale con parlamentari e i delegati arrivati da tutta Italia. Mentre all'interno il leader Alfano, nonché ministro degli Esteri del governo Gentiloni, annunciava la nascita del nuovo partito, all'esterno passava un carro funebre con carrozza e cavalli per 'piangere' la morte di Ncd. Gli organizzatori non hanno preso bene il modo scelto da Lucci per ironizzare sulla creazione di Alternativa Popolare. Sulla carrozza sono stati affissi i necrologi per il defunto partito: "Oggi 18 marzo 2017 è morto Ncd. Ne dà il triste annuncio il ministro Angelino Alfano. L'Italia intera disperatamente senza guida piange la dipartita per il pilastro della Democrazia e del buon governo". Il carro funebre, con Enrico Lucci e il becchino alla guida, era seguito da alcune donne 'addolorate' per la scomparsa di Ncd. L'ironico funerale è stato poi interrotto e la carrozza è stata allontanata per motivi di sicurezza. L'ex Iena non è nuova a servizi di questo tipo: dopo 20 anni di lavoro come inviato della trasmissione Le Iene su Italia 1, il giornalista nel 2016 ha lascoato Mediaset per passare in Rai dove ora è co-conduttore del programma di Rai 2 Nemo - Nessuno escluso.

