Nomine società partecipate/ Mef: Profumo al vertice di Leonardo, Del Fante alle Poste (oggi, 18 marzo 2017)

NOMINE SOCIETA' PARTECIPATE, MEF: PROFUMO AL VERTICE DI LEONARDO E DEL FANTE ALLE POSTE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 MARZO 2017) - Giorno di nomine delle società partecipate del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Mef ha annunciato le liste sui nuovi vertici e sulla composizione dei consigli di amministrazione. Per quanto riguarda l'Eni sono stati confermati Claudio Descalzi amministratore delegato e Emma Marcegaglia presidente. Anche all'Enel sono stati confermati i vertici della società: Francesco Starace amministratore delegato e Patrizia Grieco presidente. Cambi invece per le altre società partecipate del Tesoro. Al vertice di Leonardo (ex Finmeccanica) arriva l'ex banchiere Alessandro Profumo e resta l'attuale presidente Giovanni De Gennaro. Profumo è l'ex amministratore delegato di Unicredit e già presidente del Monte dei Paschi di Siena, Giovanni De Gennaro, già capo della Polizia, è alla presidenza della società dal 2013). Per quanto riguarda le Poste sono stati nominati Matteo Del Fante, attuale amministratore delegato di Terna) e Bianca Maria Farina. Infine all' Enav il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato Roberta Neri come amministratore delegato e ha nominato Roberto Scaramella nuovo presidente.

