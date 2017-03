Sondaggi elettorali: debacle di Sinistra Italiana dopo la scissione del Pd? (oggi 18 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: SINISTRA ITALIANA SCOMPARIRA'? (OGGI, 18 MARZO 2017) - Sono negativi gli scenari per Sinistra Italiana. In base agli ultimi sondaggi elettorali infatti il partito di Nicola Fratoianni si fermerebbe all’1,4% delle preferenze degli italiani. A sottolineare la situazione di SI è la rilevazione effettuata lo scorso 10 marzo da Winpoll in collaborazione con ScenariPolitici sul peso delle nuove forze emerse nel campo della sinistra, come riportato da Termometropolitico.it. Secondo i dati raccolti da questi sondaggi il Movimento dei Democratici e Progressisti (Mdp), la nuova formazione politica nata dalla scissione della sinistra del Partito Democratico, raggiungerebbe il 5,2%. Campo progressista, lista facente capo all’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, arriverebbe invece al 3,2%. In questo quadro Sinistra Italiana raccoglierebbe solo l’1,4%. I risultati elettorali di SI, in termini di intenzioni di voto, sarebbero poi ancora più negativi, sostengono questi ultimi sondaggi, se Mdp e Campo Progressista si unissero: in questo caso, sempre Sinistra Italiana non raggiungerebbe neanche l’1% mentre Campo Progressista sfiorerebbe il 10%. Clicca qui per leggere tutto.

SONDAGGI ELETTORALI E PRIMARIE PD: GLI ITALIANI NON SANNO CHI VINCERA' (OGGI, 18 MARZO 2017) - Manca poco più di un mese alle Primarie Pd ma gli italiani, secondo gli ultimi sondaggi elettorali, non sanno chi tra i candidati alla segreteria del partito vincerà. E' questo uno dei risultati della rilevazione condotta dall'Istituto di ricerche Ipsos per il Corriere della Sera lo scorso 7 e 8 marzo. Al campione di elettori è stato proprio chiesto di indicare il candidato vincitore delle Primarie Pd ma il 49% non ha saputo individuare alcun nome. Tra chi invece ha risposto il 30% ha indicato l'ex segretario Matteo Renzi che è dato in testa, secondo i vari sondaggi, sugli sfidanti. Per il 12% degli italiani sarebbe invece Andrea Orlando il vincitore delle Primarie Pd mentre per il 9% Michele Emiliano. L'interesse degli italiani per le Primarie Pd è basso secondo quanto rilevato da questi sondaggi: la consultazione per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico è in programma domenica 30 aprile ma il 74% degli intervistati si dice non interessato al voto. Il 15% è in parte interessato e solo l'11% molto interessato. Le percentuali sono in parte diverse se si prendono in considerazione solo gli elettori del Pd, anche se pure in questo caso, la maggioranza, il 40%, dichiara di non avere interesse alle Primarie Pd: è molto interessato al voto il 34% e in parte interessato il 26%.

